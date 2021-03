Diskussion um Fehlerkultur bei Polizei nach Vorgehen bei Demo in Kassel entbrannt

Nach der heftigen Kritik an einem Thüringer Polizisten während eines Einsatzes in Kassel ist erneut eine Diskussion über die Fehlerkultur innerhalb der Landespolizei entbrannt.

Erfurt. Das Auftreten eines Thüringer Polizisten bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen in Kassel wird geprüft. Durch die Nummer an der Uniform ist er identifizierbar. Doch aus Sicht der Linken ist diese nur ein Baustein für eine bessere Fehlerkultur.

Nach der heftigen Kritik an einem Thüringer Polizisten während eines Einsatzes in Kassel ist erneut eine Diskussion über die Fehlerkultur innerhalb der Landespolizei entbrannt. Zwar sei es gut, dass die Beamten von geschlossenen Thüringer Einheiten seit 2017 durch eine Nummer gekennzeichnet würden und so identifiziert werden könnten, sagte die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke) der Deutschen Presse-Agentur in diesem Zusammenhang. Allerdings sei diese Kennzeichnungspflicht nur ein Baustein, um zu einer besseren Fehlerkultur innerhalb der Landespolizei zu kommen.

„Ich kenne genügend Leute, die sagen, sie erstatten keine Anzeigen mehr gegen Polizisten, weil sie Angst haben, dass sie dann im Gegenzug eine Anzeige wegen Widerstands bekommen.“ Diese Angst sei – unabhängig von der Kennzeichnungspflicht – „nicht aus der Luft gegriffen“.

Zudem sagte König-Preuss, nach ihren Erfahrungen sei es für viele Polizisten noch immer schwierig, im Kreise ihrer Kollegen Fehler während Einsätzen offen zu thematisieren. Es liege an der Polizeiführung und dem Thüringer Innenministerium mit gutem Beispiel voran zu gehen, und etwaige Fehler bei Polizeieinsätzen auch öffentlich und eindeutig als solche zu benennen.

Zuvor hatten Videos von aggressivem Agieren seitens der Polizei gegen Gegendemonstranten bei den Protesten am Samstag in Kassel zu viel Kritik geführt. Eine Aufnahme zeigte etwa, wie ein Thüringer Polizist den Kopf einer Fahrradfahrerin gewaltsam in Richtung Lenker drückt. Die Kennzeichnungsnummer ist dabei erkennbar.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte daraufhin angekündigt, den Einsatz zunächst intern prüfen zu wollen. Er betonte aber auch: „Auch mir stellen sich aufgrund der Bilder drängende Fragen. Ich werde nicht zögern, die Abgeordneten des Innenausschusses umfassend zu informieren.“

Zuvor hatten bereits einige Landtagsabgeordnete von Linken und Grünen Aufklärung über den Einsatz gefordert. Die Polizei Nordhessen hat inzwischen angekündigt, das Verhalten rechtlich zu prüfen. Auch werde das gesicherte Videomaterial der Staatsanwaltschaft Kassel vorgelegt.

Aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Raymond Walk geht unterdessen hervor, dass seit Einführung der Kennzeichnungspflicht vor drei Jahren in sieben Ermittlungsfällen Beamte aufgrund der Nummer an ihrer Uniform identifiziert wurden. „Die zugrunde liegenden Sachverhalte stammen alle aus dem Jahr 2020“, heißt es in der Antwort des Innenministeriums an Walk. Grundsätzlich bewertet das Ministerium die Kennzeichnungspflicht positiv. „Diese Offenheit stärkt das Vertrauen in die Polizei und bietet zugleich die Option einer persönlich zuordenbaren rechtlichen Überprüfung polizeilicher Maßnahmen“, heißt es in der Antwort.

