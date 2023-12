Doppelte Rache

Elmar Otto über EU-Geld, das droht, verloren zu gehen

Rund 1,2 Milliarden Euro stellt die Europäische Union zur Verfügung. Das Geld aus dem Fonds für regionale Entwicklung soll beispielsweise Thüringer Mittelständlern helfen, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern, Klimaschutz voranzutreiben oder Infrastrukturprojekte zu beschleunigen.

Trotz enormer Fortschritte in den vergangenen Jahrzehnten hinkt das Land bei der ökonomischen Entwicklung immer noch hinterher. Damit der Aufholprozess weitergeht, stellt die EU benachteiligten Regionen deshalb Fördermittel zur Verfügung.

Bei der Bewilligung der Summen ist die Landesregierung auf einem sehr guten Weg. Bedauerlicherweise jedoch hapert es bei der Auszahlung. Die Gründe sind vielschichtig: Corona-Krise und Ukraine-Krieg haben sich auch in diesem Bereich negativ ausgewirkt. Oftmals waren Verwaltungsmitarbeiter mehr damit beschäftigt, die Pandemie zu managen anstatt Überweisungen anzuweisen.

Doch das kann sich bitter rächen. Und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen: Dringend benötigte Millionen, die Thüringen quasi geschenkt werden, verfallen. Zum anderen: Weil das Geld beinahe vollständig bewilligt ist, muss das Land am Ende für die nicht an die Empfänger geflossenen EU-Mittel aufkommen. Das heißt, dass einzelne Ministerien, die Summen aus ihren Etats zusammenkratzen müssen.

Der Freistaat, der unter seiner Altschuldenlast ächzt, kann sich so etwas nicht leisten.