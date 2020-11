Bodo Ramelows „Drecksack“ hat Folgen

Beschimpfungen unter Abgeordneten im Landtag ziehen normalerweise Rügen nach sich – und sind kein Fall für die Justiz. Anders verhält es sich jetzt im Zusammenhang mit Bodo Ramelow (Linke). Er muss mit Strafverfolgung wegen Beleidigung rechnen. Der erste Schritt soll die Entziehung der Immunität sein.

Erst Stinkefinger gezeigt, dann AfD-Politiker als „widerlichen Drecksack“ bezeichnet

Ramelow soll in der Plenarsitzung am 17. Juli 2020 Stefan Möller (AfD) zunächst den Stinkefinger gezeigt und kurze Zeit später Möller als „widerlichen Drecksack“ bezeichnet haben. Das stand im Zusammenhang mit Möllers Hinweis, auch Ramelow sei schon vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Gerügt werden konnte Ramelow im Landtag für seine Reaktion nicht, da er als Ministerpräsident an der Sitzung teilnahm. In einem Fernsehinterview mit dem MDR wiederholte Ramelow die möglicherweise ehrenrührige Bemerkung.

Möller stellte am 24. August eine Strafanzeige. Nach einem Vorprüfungsverfahren wegen des Verdachts auf Beleidigung will nun die Staatsanwaltschaft Erfurt den Fall weiter untersuchen. Die Leitende Oberstaatsanwältin teilte Ramelow jetzt mit, dass die Landtagspräsidentin bereits von diesem Sachverhalt und dem bestehenden Tatverdacht unterrichtet worden sei. Gleichzeitig sei beantragt worden, unter Aufhebung von Ramelows Immunität als Abgeordneter die Strafverfolgung für diesen Fall zu genehmigen.

Vorgang habe keine Auswirkungen auf die Amtsführung

Ramelow sagt, dass sein Verhalten im Zusammenhang mit Möllers Rede ein Fehler gewesen sei. „Ich hatte die Ruhe nicht, weil es um den NSU ging. An dem Platz, an dem ich dort saß, hätte ich das ertragen und über mich ergehen lassen müssen. Der Ministerpräsident hat weder einen Stinkefinger zu zeigen, noch Beleidigungen zu äußern. Deshalb muss ich dafür geradestehen“, erklärt er. „Ich werde, wenn der Antrag auf Aufhebung der Immunität gestellt wird, darum bitten, dies zu tun.“ Auswirkungen auf die Amtsführung habe der Vorgang nicht.