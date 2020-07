Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drohmails vom „NSU 2.0“: Ehepaar vorläufig festgenommen

Im Zusammenhang mit den rechtsextremen „NSU 2.0“-Drohmails hat es zwei vorläufige Festnahmen gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main am Montag mitteilte, richte sich der Tatverdacht gegen einen 63 Jahre alten ehemaligen bayerischen Polizisten und dessen 55 Jahre alte Ehefrau.

Das Ehepaar werde verdächtigt, „mehrere E-Mails mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben“, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Beide seien am Freitag vorläufig festgenommen worden, mittlerweile aber wieder frei. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen war im bayerischen Landshut eine Wohnung durchsucht worden.

„NSU 2.0“: Rechtsextreme Drohmails an Politikerinnen und Politiker

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Politikerinnen und Politiker rechtsextreme Drohmails bekommen, die mit „NSU 2.0“ unterzeichnet waren. In vielen Fällen waren Daten der bedrohten von einem Computer der Polizei Frankfurt/Main aus abgefragt worden. Lesen Sie hier: Dunja Hayali: Wie viel Polizei steckt im „NSU 2.0“

Als NSU hatten sich die Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bezeichnet, die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordeten. Es waren acht türkischstämmige und ein griechischstämmiger Kleinunternehmer sowie eine Polizistin.

Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, erhielt nach eigenem Bekunden eine Morddrohung. Die Nachricht sei unterzeichnet gewesen mit den Worten „Heil Hitler Dein NSU 2.0“, wie Mazyek am Mittwoch auf Twitter erklärte. Ihm und seiner Familie sei Vernichtung angedroht worden. „Das ist eine feige Straftat, die natürlich zur Anzeige geht.“

(afp/dpa/fmg)