Eichsfeld reißt den ersten Corona-Schwellenwert

Ein Aushang am städtischen Hallenbad hat in der Eichsfelder Kreisstadt Heiligenstadt kurzzeitig für Aufsehen gesorgt: „Werte Gäste, aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es uns zur Zeit nicht möglich ist, Gäste und Patienten aus Uder in unserem Haus zu empfangen.“

Ein simpler Satz, der im Zusammenhang mit den am Wochenende drastisch gestiegenen Zahlen positiver Corona-Tests im Landkreis Eichsfeld steht. Der Aushang allerdings überlebte das Wochenende nicht. Er sei, sagte Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (parteilos) auf Anfrage, schnell wieder entfernt worden, weil hier voreilig gehandelt worden sei.

Tatsächlich hat sich der Landkreis Eichsfeld aber zum Corona-Zentrum des Freistaates entwickelt und löste damit den Saale-Holzland-Kreis ab, der zuletzt stark im Fokus stand.

Mit Stand Sonntag lag der Schwellenwert im Eichsfeld, der die Zahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner angibt, bei 37. Das geht aus einer am Sonntag veröffentlichten Übersicht des Gesundheitsministeriums hervor. Damit riss der Landkreis als einziger den ersten von zwei in der Corona-Verordnung des Landes festgelegten Schwellenwerten von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die zweite Grenze liegt bei 50.

Nach Angaben des Landratsamtes sei die Gemeinde Uder mit derzeit 14 aktiven Coronafällen die im Landkreis am stärksten betroffene Kommune. Das Landratsamt kündigte am Wochenende bereits an, dass sich die Eichsfelder ab Montag auf schärfere Regelungen beispielsweise für private Feiern einstellen müssen.

Von den 72 beim Gesundheitsministerium am Sonntag registrierten Fällen entfallen allein 30 auf den Landkreis in Nordthüringen. Die aktuelle Zahl der seit März, dem Beginn der Pandemie, registrierten positiven Tests liegt in Thüringen bei 4435. Zieht man 3930 Genesene und 191 Verstorbene ab, sind aktuell 314 Thüringer mit dem Virus infiziert.