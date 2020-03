Ein AfD-Vizepräsident und andere Wahlgeheimnisse im Thüringer Landtag

Einen Tag nach der Ministerpräsidentenwahl sind im Landtag die vielen Kameras abgebaut, die über Wochen dauerinstalliert waren. Auf der Tribüne sitzen jetzt wieder Schülergruppen und nicht Staatssekretäre oder die versammelte nationale Presse.

Fast scheint es, als herrsche wieder so etwas wie parlamentarischer Alltag. Auf Antrag der FDP wird über „Einführung des Interdisziplinären Versorgungsnachweises“ bei der Notfallversorgung debattiert.

Manches ist aber neu, der grüne Justizminister zum Beispiel. Er begegne seiner neuen Aufgabe „mit großem Respekt“, sagt Dirk Adams, der bisher die Landtagsfraktion seiner Partei leitete. Auch wenn er nicht Jurist sei, hoffe er doch, das Ressort politisch gut führen zu können, zumal er ja neben dem Verbraucherschutz auch für das wichtige Thema Migration zuständig sei.

Adams wird bald nicht mehr Landtagsmitglied sein, genauso wie Umweltministerin Anja Siegesmund. Bei den Grünen gilt die Trennung von Amt und Mandat. Für die beiden rückt neben der früheren Abgeordneten Babett Pfefferlein auch die einstige Grüne-Jugend-Landeschefin Laura Wahl nach.

Der Fraktionsvorstand soll am 18. März neu gewählt werden, als neue Chefin kandidiert die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin Astrid Rothe-Beinlich. Ihre Mehrheit in der fünfköpfigen Fraktion gilt als sicher.

Ramelow soll 2014 zwei Stimmen von der AfD bekommen haben

Ansonsten ist noch sehr viel aufzuarbeiten, auch das, was länger zurückliegt. Oskar Helmerich, einst Abgeordneter für die SPD und davor für die AfD, läuft durch den Landtag und erzählt gerne noch mal das, was er per Bild-Zeitung kolportierte – nämlich, dass er vor fünf Jahren, im Dezember 2014, als AfD-Mandatsträger insgeheim für den Ministerpräsidenten namens Bodo Ramelow gestimmt habe.

„Und ich war nicht der Einzige. Ramelow ist damals mit mindestens zwei AfD-Stimmen gewählt worden“, sagt Helmerich. Wer der zweite gewesen sei? Vielleicht der Abgeordnete Jens Krumpe, der später auch im Streit aus der Fraktion Björn Höckes ausschied? Statt einer Antwort lächelt der Neusozialdemokrat nur.

Ein Anruf beim Ex-Abgeordneten Krumpe bringt keine Klarheit. „Das war eine geheime Wahl“, sagt er nur.

Der Vorwurf ist brisant. Die Empörung über den Ein-Monat-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP war deshalb so groß, weil er sich mit AfD-Stimmen wählen ließ. Doch selbst wenn Helmerich die Wahrheit erzählen sollte: Ramelow bekam 2014 im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit von 46 Stimmen, das entsprach der Abgeordnetenzahl der Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grünen. Und dass es damals, wie Helmerich behauptet, eine Absprache mit Holger Poppenhäger gab, dementiert der sozialdemokratische Ex-Minister.

Im Thüringer Landtag erscheint vieles möglich

Allerdings erscheint im Landtag vieles möglich. Einen Tag, nachdem er dem Linken Ramelow zurück ins Ministerpräsidentenamt verhalf, wählt er den AfD-Abgeordneten Michael Kaufmann zum Vizepräsidenten des Parlaments. Es war der vierte Versuch der Fraktion, die ihr zustehende Position zu besetzen.

Es werden 45 Ja- und 35 Nein-Stimmen gezählt, bei neun Enthaltungen. Das heißt wohl, dass AfD, CDU und FDP fast kollektiv für Kaufmann stimmten – und nicht alle 42 Abgeordneten aus dem rot-rot-grünen Lager gegen ihn.

Aber wer weiß das schon so genau: Auch diese Wahl ist geheim.

