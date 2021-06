Kinderschutz-App soll Ärzten bei Diagnose helfen

Erfurt. Wie ein neues digitales Instrument Ärzten helfen dabei soll, Fälle von Missbrauch schneller erkennen zu können.

Kinder mit Knochenbrüchen, blauen Flecken, Kopfverletzungen: Manchmal führt eine medizinische Untersuchung zur Vermutung, der kleine Patient könnte Opfer von Gewalt oder Missbrauch sein. Ein sensibles wie schmerzhaftes Thema und ein schwerwiegender Verdacht. Das schaffe häufig auch Unsicherheit im Umgang, bis hin zu Fragen der ärztlichen Schweigepflicht, beschreibt Hans-Jörg Bittrich, Vizepräsident der Landesärztekammer Thüringen, ein Problem. Und verweist gleichzeitig darauf, dass Mediziner beim Erkennen von Gewalt an Kindern eine Schlüsselstellung einnehmen.

Nun soll eine Kinderschutz-App Ärzten im Umgang damit mehr Sicherheit geben. „Hans&Gretel“ heißt das digitale Instrument, entwickelt von der Techniker Krankenkasse und der Landesärztekammer Thüringen. Der Vorteil gegenüber früheren gedruckten Leitfäden: Die App ist stets auf dem aktuellen Stand, jederzeit verfügbar und bündelt alle wichtigen Informationen zum Thema. Angefangen von der Beschreibung typischer Verletzungsbilder und Facetten von Gewalt, Empfehlungen zu Diagnostik und Dokumentation, bis hin zum Verweis auf Ansprechpartner wie Jugendschutzämter und Beratungsstellen sowie Hinweise zu rechtlichen Bestimmungen.

Das Instrument soll Ärzten helfen, besser auf ihr Bauchgefühl zu achten, so Mediziner Carsten Wurst, Vorsitzender der Projektgruppe „Kinderschutz“ in der Landesärztekammer. Zum Glück komme das Thema in ärztlichen Berufsalltag nicht so häufig vor. Umso wichtiger sei es, schnell zu reagieren. Oder eben auch einen Verdacht auszuräumen. Bei der Thüringer Fachstelle für medizinischen Kinderschutz seien vergangenes Jahr 271 Meldungen von Kindeswohlgefährdungen eingegangen, von „gewichtigen Anhaltspunkten“ musste in 144 Fällen ausgegangen werden. Zahlen, die schmerzhaft die Relevanz des Themas deutlich machen. Zumal sich die Befürchtung bestätigt hat, dass in Zeiten des Lockdowns Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt an Kinder zugenommen hat, wie der Geschäftsführer der LAG Kinder- und Jugendschutz, Heiko Höttermann, deutlich macht. Die Zahl der Fälle bei den 19 Kinder- und Jugendschutzdiensten hat im vergangenen Jahr mit 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Ein Grund auch, warum sich Heiko Höttermann eine Ausweitung eines solchen digitalen Instruments zum Beispiel auch für Lehrer und Kita-Erzieher wünschen würde.