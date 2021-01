Einzelhandel öffnet teilweise – Kontaktverbot wird verschärft

Erfurt. Ab Sonntag gelten in Thüringen noch strengere Kontaktbeschränkungen. Ein entsprechender Beschluss wurde im Kabinett beschlossen.

Das ab Sonntag in Thüringen noch strengere Kontaktbeschränkungen gelten, wurde am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht im Kabinett beschlossen. So dürffen sich die Menschen eines Haushalts dann nur noch mit maximal einer Person eines anderen Haushalts treffen.

15-Kilometer-Radius ist eine Empfehlung

Die Regelung betrifft den öffentlichen Raum und den privaten Bereich, vereinbarten zuvor Bund und Länder. Hingegen wird der umstrittene Bewegungsradius von maximal 15 Kilometern in der neuen Verordnung nur als Empfehlung drin stehen.

SPD und Grüne hätten Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) bei dem Thema "zu Recht wieder an die Leine gelegt", wie CDU-Generalsekretär Christian Herrgott sagte. Der Linke-Ministerpräsident habe mit vorher unabgestimmten Forderungen die Bevölkerung nur verunsichert.

Einzelhandel darf Online bestellte Waren verkaufen

Neu ist, dass der Einzelhandel telefonisch oder online vorbestellte Waren in den Geschäften verkaufen darf, sofern bargeldlos bezahlt wird. Der Thüringer Handelsverband geht davon aus, dass die meisten Unternehmen das Angebot annehmen werden. "Dass es technisch möglich ist, sieht man in Bundesländern wie Hessen und Niedersachsen, in denen das schon vorher erlaubt war", sagte Geschäftsführer Knut Bernsen gegenüber dieser Zeitung.

Winterferien werden vorgezogen

Das Kabinett einigte sich zudem endgültig darauf, die Winterferien in die letzte Januarwoche vorzuverlegen. Bis dahin bleiben die Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen geschlossen.

Weiter angespannte Pandemielage

Die Pandemielage in Thüringen bleibt angespannt. Das Sozialministerium meldete für Mittwoch 1173 neuregistrierte Infektionen. 58 Menschen verstarben mit dem Corona-Virus. 204 Intensivbetten waren mit Covid-19-Patienten belegt.

Laut der offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts wurde bis Mittwoch in Thüringen nur ein Zehntel der bisher 39.000 gelieferten Impfdosen verabreicht.