Nach dem Terroranschlag herrschen in Wien Trauer und Entsetzen. Ein Kellner hat das Geschehen aus einer Wiener Kneipe verfolgt.

Augenzeuge in Wien: "Nicht rausgehen, da ist eine Schießerei!"

Erfurt. “Kein Gott rechtfertigt Morde und keine Religion kann für Mörder als Rechtfertigung dienen!“, schrieb Ministerpräsident Ramelow am Dienstag bei Twitter.

Entsetzen in Thüringen über tödlichen Anschlag in Wien

Der mutmaßlich islamistische Terroranschlag in Wien hat bei Thüringer Politikern für Entsetzen gesorgt. “Kein Gott rechtfertigt Morde und keine Religion kann für Mörder als Rechtfertigung dienen!“, schrieb Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. “In Wien haben Terroristen unschuldige Menschen getötet.“ Die Terrororganisation IS bekämpfe offene Gesellschaften und Demokratie. “Wir werden niemals vor Hass und Extremismus zurückweichen“, erklärte Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) auf Twitter.

Auch Innenminister und SPD-Landeschef Georg Maier zeigte sich betroffen. “In Gedanken bei den Opfern und Einsatzkräften“, twitterte er. FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mahnte: “Wir müssen gemeinsam gegen Terror und Hass zusammenstehen - weltweit.“

Bei dem Anschlag in der Wiener Innenstadt starben nach Angaben der österreichischen Behörden vier Menschen, 17 Menschen lagen mit Stand Dienstagvormittag in teils lebensbedrohlichem Zustand in Krankenhäusern. Ein schwer bewaffneter Attentäter wurde von der Polizei erschossen.

Der 20-Jährige war nach Angaben des österreichischen Innenministeriums einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischer Vereinigung vorbestraft. Ob er einen oder mehrere Komplizen hatte, war zunächst noch unklar.