Erdogan in Deutschland: Berlin-Mitte ist Hochsicherheitszone

Selbst die Polizeitaucher sind für den Staatsbesuch Erdogans in Berlin in Einsatzbereitschaft versetzt worden.

Seit drei Jahren war der türkische Präsident nicht mehr in Deutschland. Der Besuch wird vom Nahost-Konflikt überschattet. News im Blog.

Der türkische Präsident Erdogan besucht am Freitag Berlin

Erdogan landet am Mittag in der Hauptstadt

Gegen 15 Uhr ist ein Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier angesetzt

Um 18 Uhr empfängt Bundeskanzler Scholz seinen Staatsgast im Kanzleramt zum Abendessen

Der Besuch gilt als heikel, Erdogan hatte sich israelfeindlich geäußert

Im Berliner Stadtteil Mitte gilt Sicherheitsstufe 1 – rund 1500 Polizisten sind im Einsatz

Berlin. Heikler Staatsgast in der Hauptstadt: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan besucht Deutschland. Erstmals seit drei Jahren betritt Erdogan deutschen Boden. Sein Besuch ist umstritten, seit der Präsident mit Verbalattacken auf Israel – das er als „Terrorstaat“ diffamierte – und seiner Verteidigung der Terrororganisation Hamas – in seinen Augen „Freiheitskämpfer“ – von sich Reden machte. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in ihm dennoch einen wichtigen Gesprächspartner, etwa in Fragen zur Zuwanderung.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die Berliner Polizei ist der nur wenige Stunden dauernde Besuch ein Kampftag: Rund das Kanzleramt, Schloss Bellevue und die türkische Botschaft gilt Sicherheitsstufe 1. Hinein kommt nur, wer sich als Anwohner ausweisen kann. 1500 Beamtinnen und Beamte sichern die Visite ab. Mehrere Demonstrationen sind geplant.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Besuch Erdogans in Berlin im Newsblog.

News zum Erdogan Besuch vom 17. November – Wo es in Berlin zu Sperrungen kommt

11.50 Uhr: Kurz vor der Ankunft des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitagmittag in Berlin hat die Polizei auf Sperrungen und Verkehrsbehinderungen hingewiesen. „Sollten Sie im Laufe des Tages zwischen 6.00 und 0.00 Uhr von den verkehrsbedingten Einschränkungen betroffen sein, bitten wir um Ihr Verständnis“, postete die Polizei in ihrem Internet-Einsatzkanal auf der Plattform X. Sie rät, die Bereiche weiträumig zu umfahren.

Weit mehr als 1500 Polizisten begleiten den Besuch von Erdogan, für den Sicherheitsstufe 1 gilt. Die Zahl der Einsatzkräfte habe sich noch mal erhöht, hieß es von der Polizei. Unterstützung kam aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

11.45 Uhr: An diesem Vormittag gibt es immer wieder Berliner, die sich über die weiträumigen Sperrungen aufregen. So wie auf der Lutherbrücke vor dem Schloss Bellevue als ein Radfahrer völlig entnervt auf zwei Polizisten trifft. „Wie lange dauert der Schwachsinn?“, fragt er die Beamten. Sie reagieren zumindest mit einem Lächeln. „Bis zum Nachmittag.“ Vor dem Schloss Bellevue sind derweil zahlreiche Einsatzwagen der Berliner Polizei postiert, darunter auch Lastwagen mit der Aufschrift „Polizeitaucher Berlin“.

11.25 Uhr: Der Staatsbesuch wirkt sich auf die Geschäfte im Sperrbereich aus. Ein Verkäufer in einer Tankstelle spricht von einem der ruhigsten Tage, die er bislang hatte. Es gebe kaum Autofahrer, die zum Tanken kommen – weil sich die Tankstelle eben in dem abgesperrten Bereich der Polizei befinde. „Dafür viel Laufkundschaft“, sagt er.

Wenig Betrieb herrscht bei dieser Tankstelle in Moabit. Wegen des Staatsbesuchs wurde die Zufahrt für Autos gesperrt. Foto: Julian Würzer / BM

11.10 Uhr: Das Gebiet rund um das Schloss Bellevue ist an diesem Vormittag weiträumig abgesperrt. Im Berliner Ortsteil Moabit hat die Polizei etwa die Zufahrt in die Paulstraße für den Autoverkehr abgeriegelt. Die Straße führt am Schloss Bellevue zur Siegessäule. Lediglich Anwohner lassen die Einsatzkräfte der Polizei immer wieder durch. Ein Paketbote musste indes seinen Transporter auf der Straße Alt-Moabit parken und zwei lange Pakete zu Fuß ausliefern. Auch der Bus 187 in Richtung Lankwitz fährt an diesem Ort nicht wie gewohnt ab.

In Moabit sperren Einsatzwägen der Polizei die Paulstraße für den Staatsbesuch Erdogans ab. Foto: Julian Würzer / BM

9.55 Uhr: Rund 1500 Polizisten sorgen für Sicherheit, wenn der türkische Präsident nach Berlin kommt. Wo es wegen des Besuchs zu Sperrungen kommt, lesen Sie bei der Berliner Morgenpost.

Hier kommt es wegen des Staatsbesuches zu Sperrungen. Foto: Polizei Berlin

Mehr zum Thema

Özoguz: Erdogan könnte mäßigend auf Hamas einwirken

8.20 Uhr: Die Vizepräsidentin des Bundestags, Aydan Özoguz (SPD), hat den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland verteidigt. Trotz Erdogans Äußerungen zur Hamas sei es richtig, dass er von Bundeskanzler OIaf Scholz (SPD) empfangen werde, sagte Özoguz am Freitag im rbb24 Inforadio. Trotz der „gravierenden Differenzen“ zwischen Scholz und Erdogan halte sie es für „sehr wichtig, in dieser unglaublich angespannten Lage“ miteinander zu sprechen.

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, ist am Freitag in Deutschland zu Besuch. Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

Zwar komme Erdogan wegen seiner Bezeichnung der Terrororganisation Hamas als Freiheitskämpfer als Vermittler nicht mehr infrage. Er könne aber trotzdem eine positive Rolle in dem Konflikt spielen, so Özoguz: „Er hat natürlich diese Kontakte zur Hamas [...], das ist unbestreitbar und er könnte eben mäßigend einwirken, zumindest auf einer Seite“.

Ebenfalls wäre gut, wenn auch Erdogan zu dem Schluss käme, dass es niemandem nütze, die Eskalation im Nahen Osten noch anzufachen, sagte die SPD-Politikerin. „Es bringt auf beiden Seiten Opfer und wir wollen davon wegkommen; wir wollen endlich wieder miteinander reden.“

Was denkt die türkische Community in Berlin über den Erdogan-Besuch?

7.45 Uhr: Der Präsident hat in Deutschland viele Unterstützer, regelmäßig wirbt Erdogan um die Gunst der türkischen Community. Doch längst nicht alle der rund 200.000 Berlinerinnen und Berliner mit Wurzeln in der Türkei stehen hinter ihm. Die Berliner Morgenpost hat unter anderem mit Kazim Erdoğan gesprochen, der sich vor fünf Jahren weigerte, einer Einladung zu einem Staatsbankett mit dem Präsidenten auf Schloss Bellevue zu folgen.

Chef deutsch-türkischer Parlamentariergruppe: Rüstungsexporte an Türkei hinterfragen

6.30 Uhr: Der Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Max Lucks (Grüne), fordert angesichts des Deutschland-Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, deutsche Rüstungsexporte in die Türkei auf den Prüfstand zu stellen. „Wir müssen hinterfragen, ob und welche Rüstungsexporte an die Türkei gehen“, sagte Lucks im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Erdogan am Freitag im Kanzleramt empfangen will, forderte Lucks einen Verweis auf wirtschaftliche Konsequenzen: „Der Bundeskanzler muss Erdogan klarmachen: Wenn es keine klare Distanzierung von seinen Äußerungen zur Hamas gibt, dann wird das auch Auswirkungen auf die Hermes-Bürgschaften für in der Türkei tätige deutsche Unternehmen haben.“

Der Kanzler müsse Erdogan zudem auffordern, „unsere türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht mit Desinformation gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie unseren demokratischen Rechtsstaat aufzuwiegeln“, sagt Lucks. Es sei „in keiner Weise hinnehmbar, dass Erdogan Teile der Gesellschaft in Deutschland zu Antisemitismus mobilisiert und aufstachelt, indem er die Hamas eine Befreiungsorganisation nennt“. Allerdings sei der Bundeskanzler „für solche Klarheit in der Türkei-Politik bisher nicht bekannt“, sagte der Grünen-Politiker.

Mit Material von AFP, dpa und KNA