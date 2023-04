Erfurt. Politischer Protest, Westkontakte, Fluchtversuche – die DDR kannte viele Gründe für die politische Verfolgung ihrer Bürger. Über 5500 Andersdenkende wurden deshalb in der U-Haftanstalt in der Erfurter Andreasstraße eingesperrt – was erstmal eine komplette Häftlingsstatistik ausweist.