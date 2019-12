Erfurts OB lehnt SPD-Vorstoß zu Kommunalfinanzen ab

In der Diskussion um eine bessere finanzielle Ausstattung der Thüringer Kommunen lehnt Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) den Vorschlag der SPD-Fraktion im Landtag kategorisch ab. „Das geht gar nicht“, sagt Bausewein, der bis Ende 2017 Landesvorsitzender der SPD war.

Das Modell der SPD sieht vor, den Thüringer Kommunen in der laufenden Legislaturperiode jedes Jahr 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Zusätzliche Mittel, die auch von anderen Parteien in Aussicht gestellt wurden, begrüßt Bausewein zwar. Doch kritisiert er, dass bei dem Modell der SPD die Städte benachteiligt würden.

Denn die SPD will den Betrag in zwei Pakete aufteilen. 60 Millionen Euro sollen an kreisfreie Städte und Landkreise gehen, darunter rund 6 Millionen Euro an die Landeshauptstadt entsprechend ihrer Einwohnerzahl. 40 Millionen würden aber direkt an die Gemeinden fließen – und bei den Gemeinden ist nach Vorstellung der Landes-SPD Erfurt außen vor. Statt der sonst üblichen zehn Prozent der Landesmittel müsste sich Erfurt deshalb mit sechs Prozent der Finanzspritze zufrieden geben.

„Ich habe Verständnis für die Probleme im flachen Land“, sagt Bausewein und verweist auf die Abwanderung und die schwächelnde Infrastruktur. „Aber die großen Städte dürfen nicht vergessen werden.“ Sie litten unter „Wachstumsschmerzen“, seien jetzt schon unterfinanziert und müssten dringend investieren.

Allein für die Schulen in Erfurt seien nicht zuletzt wegen stark steigender Kinderzahlen 500 bis 600 Millionen Euro nötig. Die Städte hielten zudem ein umfangreiches, aber auch teures kulturelles und Freizeitangebot vor, von dem auch die Bewohner der Landkreise profitieren.