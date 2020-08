Auch wenn die Einschränkungen in der Corona-Krise langsam fallen: Für Kinder bleibt die Lage angespannt. Bis zu den Sommerferien werden viele Schüler nur stundenweise in die Schule gehen können. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Auch dem zehnjährigen Titus aus Berlin hat der zweimonatige Corona-Lockdown schwer zugesetzt.

Kinder in der Coronakrise: "Nichts macht mehr Spaß"

Berlin. Viele Kitas sind zurück im Regelbetrieb. Eine neue Studie des RKI soll jetzt Aufklärung schaffen, was das für die Pandemie bedeutet.

Ergebnisse Corona-Studie: Wie riskant ist der Kita-Betrieb?

Keine Masken, kein Abstand: Für wichtige Schutzmaßnahmen gegen Corona sind Kita-Kinder noch zu klein. Trotzdem sind viele Länder mittlerweile zum Regelbetrieb in den Einrichtungen zurückgekehrt. Eine Langzeitstudie des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Deutschen Jugendinstituts (DJI) soll nun neue Informationen dazu liefern, wie riskant das wirklicht ist. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) stellt an diesem Montag erste Ergebnisse vor.

Untersucht werden dabei laut RKI mehrere Fragen. Unter anderem soll die Studie Erkenntnisse darüber liefern, wie hoch das Risiko einer Erkrankung für Kinder, Eltern und Personal ist und welche Rolle Kita-Kinder in der Verbreitung des Virus spielen.

Dafür werden seit Mai Kita-Leitungen, Personal und Eltern befragt. Das Familienministerium hatte zudem, ebenfalls im Mai, ein sogenanntes Corona-Register eingeführt, in dem Ausbrüche des Virus in Kitas erfasst werden sollen.

Franziska Giffey gegen einen zweiten Lockdown

Die Bildungsgewerkschaft GEW begrüßt die Studie und fordert Kita-Träger auf, sich daran zu beteiligen. „Wenn wir Beschäftigte und Kinder besser schützen wollen, brauchen wir dringend bessere und passgenaue Daten“, sagte Björn Köhler, GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Ministerin Giffey hatte sich in der vergangenen Woche dagegen ausgesprochen, im Falle einer zweiten Infektionswelle das öffentliche Leben erneut auf breiter Front einzuschränken.

Stattdessen müsse punktuell und regional reagiert werden, sagte sie dem „Focus“, „Kitakinder und Schulkinder sollten möglichst immer in ihren Gruppen und Klassenverbänden bleiben, damit sie sich nicht so sehr durchmischen. So können wir die Infektionswege begrenzen“, sagte sie. „Zudem müssen wir uns auf hybriden Unterricht vorbereiten. Präsenzunterricht und digitales Lernen sollten mehr verbunden werden.“ (tma)