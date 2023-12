Es geht um die Existenz der Linken

Martin Debes über die Neuwahl in Berlin.

Die Bundestagswahl wird in Berlin teilweise wiederholt. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte in etwa die politische Entscheidung, in einem Fünftel der hauptstädtischen Wahlbezirke neu zu wählen.

Der Gewinner des Urteils ist die Demokratie. Freie, gleiche und geheime Wahlen sind die Grundlage dieses Gemeinwesens. Wenn dabei gestümpert wird, wie 2021 vom rot-rot-grünen Senat, muss wiederholt werden.

Aber es gibt andere Gewinner: Es sind die Linke und die noch nicht gegründete Partei von Sahra Wagenknecht.

Das Grund ist etwas kompliziert. Bekanntlich hatte es die Linke nur über die so genannte Direktmandatsklausel in den Bundestag geschafft, weil sie drei Wahlkreise gewann. Und: Zwei dieser Wahlkreise befinden sich in Berlin. Sie wären bei einer kompletten Neuwahl in Berlin akut gefährdet.

Die beiden Mandate sind nun sicher – und damit auch die restlichen Abgeordneten. Nach der Spaltung und der nachfolgenden Auflösung der Fraktion bleibt der Linke die komplette Demütigung erspart. Und Wagenknecht behält ihre Bühne.

Die Linken haben bis zur Bundestagswahl noch knapp zwei Jahre, um der Wählerschaft ihre Daseinsberechtigung zu erläutern. Die Vorentscheidung fällt aber bereits im kommenden September. Wenn in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt wird, geht es nicht nur um die Relevanz der Linkspartei: Es geht um ihre Existenz.