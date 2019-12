Spitzentreffen in Brüssel

Spitzentreffen in Brüssel EU-Gipfel berät Brexit und Eurozonen-Reform

Brüssel Tag eins des EU-Gipfels wurde vom Streit über die Rolle der Atomkraft beim Klimaschutz überschattet. Am zweiten und letzten Tag rücken die Parlamentswahl in Großbritannien und das gemeinsame Währungsgebiet in den Fokus.