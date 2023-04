Russland- Xi zu weiteren Gesprächen mit Putin im Kreml

Chinas Präsident Xi Jinping setzt seinen Staatsbesuch in Russland fort. Am Nachmittag traf er zu weiteren Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau zusammen. Dabei gab Putin an, er sei offen für Gespräche über die Ukraine.

