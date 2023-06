Gerlinde Sommer zu dem Vorstoß von Michael Brychcys (CDU) in Richtung AfD

An diesem Sonntag wird im Landkreis Sonneberg ein neuer Landrat gewählt. Es ist nicht so sicher, dass die Wähler jenem AfD-Kandidaten mehrheitlich ihre Stimme versagen, der vor allem mit maximaler Mobilisierung und Materialschlacht abseits originärer Kreisthemen von sich reden macht. Von einem herausragenden Vertreter der CDU Thüringen, wie es der Waltershäuser Michael Brychcy quasi seit Menschengedenken ist und der nun auch noch in den Landtag will, wäre in dieser Lage eine deutliche Grenzziehung zu erwarten.

Aber was lässt sich noch erwarten auf dem politischen Feld? CDU-Bundeschef Friedrich Merz gab die Losung aus, die AfD-Ergebnisse bundesweit zu halbieren. Brychcy, immerhin Präsident des Gemeinde- und Städtebundes, erträumt sich dagegen eine andere AfD, mit der man reden kann ...

Was dabei herauskommt, wenn sich Thüringer CDU-Politiker mit der AfD einlassen, hat sich bei der Ministerpräsidentenwahl 2020 gezeigt. Stichwort Leimrute. Nichts ist inzwischen besser geworden bei der Höcke-Partei, die Wahlumfragen-Erfolge feiert.

Ist die Angst, nie wieder Mehrheiten rechts der Mitte schmieden zu können, die Triebfeder, sich auszuliefern? Der CDU täte mehr Selbstbewusstsein und Behauptungswille gut. Mag sein, dass Michael Brychcy sich jetzt missverstanden fühlt. Aber die Wirkung von Worten, die eine Demokratiegefährdung in Aussicht stellen, gilt es vorher zu bedenken. Doch ewig lockt die Leimrute.