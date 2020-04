US Präsident Donald Trump sucht täglich neue Schuldige für den schweren verlauf der Corona-Krise in den USA.

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (35). Über Virologen wird in der Corona-Krise viel gesprochen. Sie gelten als Experten, haben aber nicht immer die gleiche Meinung. Jeden Tag eine andere Meinung hat hingegen der weltgrößte Experte zu allen Fragen, also auch zu Viren: Donald Trump, US-Präsident. Durch langes Leugnen hat er es erreicht, dass die USA die meisten Sterbefälle weltweit hat. Am Sonntag, 13 Uhr, waren es 34.000.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Experten wie Trump! - Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Sonntag, 19. April: Wem und was glauben? Diese Frage begleitet die Diskussionen, seit die Corona-Pandemie vor einigen Wochen auch Deutschland erreichte. Nach der Beratung durch Virologen entschied sich die Politik auf Bundes- und Landesebene für drastische Maßnahmen: Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland wurde hart und sehr kurzfristig nach unten gefahren. Kontaktvermeidung wurde als Losung ausgegeben. Das sollte das Virus an der Ausbreitung hindern. Tat es auch, wie wir heute wissen. Bis zu 95 Prozent der deutschen Bevölkerung befürwortete zwischenzeitlich die strengen Ausgangsbeschränkungen.

Im Wesentlichen sind es vier Männer, die als Virologen das Meinungsbild in Deutschland in der Coronakrise bestimmen: Lothar H. Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (Mikrobiologie und Tierseuchenlehrer), Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité (Spezialgebiet neuauftretende Viren), Hendrik Streeck, Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn und Alexander S. Kekulé, Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Halle. Unter den vier derzeit prominentesten Virologen ist nicht eine Frau. Gelegentlich widersprechen sich die Männer in ihren Einschätzungen.

Über die Wochen wurde vor allem die Sprachregelung hinsichtlich des Mundschutzes stark verändert. In der Anfangsphase der Pandemie war hierzulande Sinn und Zweck von Mund- und Nasenschutz für die Bevölkerung bestritten worden. Dann setzte sich das Thema mehr und mehr durch. Als erste Kommune in Deutschland verordnete die Stadt Jena ihren Bürgern das Tragen eines solchen Gesichtsschutzes. Andere Orte folgten. Nun ziehen mehr und mehr Bundesländer nach, beispielsweise unser Nachbarbundesland Sachsen.

Meine These: Weil die Versorgung in Deutschland mit Mundschutz vollkommen ungesichert war, wurde zunächst eine große Bedeutung des Gesichtsschutzes in Zweifel gezogen. Wo hätte die Ausrüstung beispielsweise Anfang März herkommen sollen? Mit aktuellem Stand von heute, Sonntag, 19. April 2020, könnte immer noch nicht jeder Deutsche mit einem Mundschutz versorgt werden, behaupte ich.

Die Deutsche Lungenstiftung hat zum Thema Mundschutz folgende Meinung, und geht dabei auch auf das Robert-Koch-Institut (RKI) ein:

„Nach Angaben des RKI gibt es keine hinreichenden Belege dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, tatsächlich verringert. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO könne das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, auch ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Das könne dazu führen, dass zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden. Dennoch versuchen viele Menschen sich gegen Krankheiten, die vor allen Dingen durch Tröpfchen übertragen werden - zum Beispiel bei lautem Sprechen, Rufen oder Husten innerhalb von zwei Metern Abstand - durch Tragen einer Atemschutzmaske zu schützen. Atemschutzmasken haben eigentlich den Zweck, die Mitmenschen davor zu schützen sich anzustecken, wenn der Träger eine Infektion hat. Sogenannte chirurgische Gesichtsmasken sollen dafür sorgen, dass aus dem Atemtrakt von Chirurgen keine möglicherweise infektiösen Tröpfchen in das Operationsgebiet gelangen. Insofern mache es Sinn, zum Beispiel als Grippekranker eine Maske zum Schutz anderer Menschen zu tragen.“

Seit mehr als einer Woche gibt es in Jena, dort wo Maskenpflicht herrscht, keine Neu-Infektionen mehr mit dem Coronavirus. Daraus könnte man ableiten, dass eine Atemschutzmaske tatsächlich Sinn macht. Es gibt drei Arten von Atemschutzmasken. Den Mund- und Nasenschutz (schützt das Umfeld, aber nicht den Träger), Maske ohne Ventil (schützt Träger und Umfeld) und Maske mit Ventil (schützt Träger, aber nicht das Umfeld). Daraus könnte man wiederum ableiten, wenn alle Menschen einen Mund- und Nasenschutz tragen, ist ohne Ausnahme das Umfeld geschützt. Das Virus könnte sich also nicht mehr verbreiten. Ich mein ja nur.

Zurück zum Experten Trump. Der US-Präsident leugnete lange Gefahren durch das Virus. Da zum Ende dieses Jahres seine Widerwahl als US-Präsident ansteht und die Ausbreitung von Corona in den USA nicht mehr zu verheimlichen war, begann er immer neue, eigene Ideen zum Virus zu verbreiten. Da ließe sich eine Schmonzette an die andere reihen. Ich will es bei einer aus dem Mund des Experten und Allwissenden belassen. Covid-19, so die offizielle Bezeichnung der Lungenerkrankung, sei laut Trump das 19. Virus dieser Art. Daher der Name. Tatsächlich aber ist Covid-19 aus dem Englischen abgekürzt: Corona Virus Disease 2019. Die 19 steht also für das Jahr, in dem das Virus erstmals auftauchte.

Da sind mir eine Bundeskanzlerin und ein Ministerpräsident allemal lieber, die hören, was wirkliche Experten zu sagen haben, auch wenn diese sich in Details widersprechen. Die Erfolge in Deutschland beim Kampf gegen die Pandemie sprechen ja für sich. Die Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung haben übrigens doch noch eine weibliche Virologin ausfindig gemacht, Karin Mölling, frühere Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Universität Zürich. Sie hat auf die Frage, ob das mit den beginnenden Lockerungen hilfreich ist, geantwortet: „Woher wissen denn allein Virologen, was richtig ist? Wir wissen vieles nicht. Leider. Wir wissen zum Beispiel überhaupt nicht, ob es bei diesem Coronavirus eine zweite Episode geben wird, wie das bei der Influenza der Fall war.“

Bleiben Sie gesund!