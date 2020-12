Familien-Partei will erstmals zur Landtagswahl 2021 in Thüringen antreten

In Thüringen hat sich ein Landesverband der Familien-Partei gegründet, der mit eigenen Kandidaten zur Landtagswahl im April antreten will. Ziel sei es, eine Brücke zwischen Politik und Bürgern bauen und den Bürgern „eine starke Stimme in den Gremien verschaffen“ zu wollen und dabei die Belange der Familien mehr in den Fokus zu nehmen. Dies hätten sich zwar fast alle Parteien auf die Fahnen geschrieben, sagt der Erfurter Sven Seyfarth, der zusammen mit Martina Bilgenroth aus Stadtroda die Doppelspitze bildet, „aber wenn wir ehrlich sind, hat sich seit Jahren im Bereich der Familien wenig bewegt.“