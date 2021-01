Fast 20 Millionen Euro für Ganztagsbetreuung an Thüringer Grundschulen

Mit einem Betrag von 19,9 Millionen Euro kann der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Thüringens Grundschulen beginnen. Das Geld stehe für Investitionen in den quantitativen und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder zur Verfügung, teilte die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann, am Dienstag in Berlin mit. "Gerade in der aktuellen Situation sehen wir, wie wichtig eine gute und verlässliche Kindertagesbetreuung für Familien ist."

Rechtsanspruch auf Ganztagsplatz für Grundschulkinder stufenweise ab 2025

Die 19,9 Millionen Euro sind der Thüringer Anteil an einem 750 Millionen Euro schweren Gesamtpaket und der erste Baustein für den geplanten Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder. Dieser soll von 2025 an stufenweise bis 2029 eingeführt werden soll.

Über die genaue weitere Finanzierung des Vorhabens berät den Angaben Tillmanns zufolge derzeit eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern. Insgesamt werde der Bund die Länder beim Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder mit 3,5 Milliarden Euro unterstützen.