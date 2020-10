Die FDP-Landtagsabgeordnete Franziska Baum organisierte in Erfurt ein Fachgespräch zur Digitalisierung in der Schule.

Erfurt. Die Thüringer FDP will an den Kommunalen Finanzausgleich ran – um dort Geld zu verankern, dass für die Unterhaltung für Schulinfrastruktur verwendet werden soll.

FDP will Digitalisierung über Finanzausgleich fördern

Die FDP-Bildungspolitikerin Franziska Baum fordert, die Unterhaltung von digitaler Schulinfrastruktur über den Kommunalen Finanzausgleich zu fördern. „Das Thema muss berücksichtigt werden“, sagte sie dieser Zeitung am Rande eines Fachgesprächs in Erfurt. Hintergrund sei, so Baum, dass viele Schulträger sich derzeit zurückhaltend mit Investitionen zeigten, obwohl der Bund ein Milliardenpaket geschnürt hat.