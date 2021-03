"Sinnentleerte Vorschriften" – Streit zwischen Gesundheitsministerin und Landrätin eskaliert

Steht in der Kritik: Martina Schweinsburg (CDU), Präsidentin des Thüringischen Landkreistages und Landrätin des Landkreis Greiz.

Die Fronten zwischen der Thüringer Landesregierung und dem deutschlandweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Landkreis Greiz verhärten sich. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) wies Vorwürfe und Forderungen von Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) zurück. „Für die hohen Infektionszahlen allein das vermehrte Testen verantwortlich zu machen, ist zu kurz gedacht“, sagte Werner dieser Zeitung. „Denn die Infektionen sind da – nun werden sie auch entdeckt.“ Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog