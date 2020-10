Flüchtlinge aus Griechenland: 15 Familien sind schon in Thüringen

Bis zu 250 Flüchtlinge aus Griechenland sollen zusätzlich in Thüringen aufgenommen werden – nicht über das umstrittene Landesaufnahmeprogramm, sondern aus den beiden vom Bund beschlossenen Kontingenten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten, die größtenteils auf Angaben des Migrationsministeriums beruhen.

Was hat der Bund beschlossen?

Die Koalition in Berlin hatte bereits im März vereinbart, 928 Migranten aus Griechenland zusätzlich aufzunehmen: 243 behandlungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige. Diese Migranten müssen in Deutschland ein Asylverfahren durchlaufen. Darüber hinaus beschlossen Union und SPD in Berlin nach dem Bränden im Flüchtlingslager Moria, nochmals 408 Familien – 1553 Menschen – aufzunehmen. Sie haben bereits einen Schutzstatus als anerkannte Flüchtlinge.

Wie viele davon müsste Thüringen aufnehmen?

Nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, mit dem die Migranten auf die Länder verteilt werden, müsste Thüringen bei rund 2500 Migranten etwa 65 Geflüchtete aufnehmen. Allerdings hatte sich die rot-rot-grüne Landesregierung bereits Anfang des Sommers bereiterklärt, über ein eigenes Landesaufnahmeprogramm bis zu 500 Menschen in Thüringen eine neue Heimat zu geben. Da dieser Plan jedoch von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bislang blockiert wird, signalisierte Landesmigrationsminister Dirk Adams (Grüne) die Bereitschaft des Landes nach Berlin, mindestens 250 Menschen aus den Bundesprogrammen aufzunehmen.

Was heißt das genau?

In der Folge wird Thüringen voraussichtlich 100 Personen aus dem ersten Kontingent aufnehmen, also der Gruppe der behandlungsbedürftigen Kinder und ihrer engsten Angehörigen, und dazu 14 sogenannte unbegleitete Minderjährige, also Kinder oder Jugendliche ohne Familie. Darüber hinaus sollen bis zu 150 Personen aus dem zweiten Kontingent nach Thüringen kommen.

Wie viele sind schon da?

Thüringen hat seit dem 24. Juli 2020 laut Migrationsministerium insgesamt 68 Personen aus dem ersten Kontingent aufgenommen: 15 Familien mit behandlungsbedürftigen Kindern inklusive deren Eltern und minderjährigen Geschwistern, darunter zwei alleinerziehende Mütter.

Woher stammen die Migranten?

Neun Familien (insgesamt 42 Personen) kommen ursprünglich aus Afghanistan, darunter eine alleinerziehende Mutter. Drei Familien (15 Personen) stammen aus Syrien. Zwei Familien (neun Personen) sind aus dem Iran. Eine Familie (eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter) hat die somalische Staatsangehörigkeit.

Wo sind die Flüchtlinge jetzt? Wo sollen sie künftig untergebracht werden?

Alle Familien wurden zuerst im Erstaufnahmeheim in Suhl untergebracht. Zwei Familien (neun Personen) sind bereits auf die Kommunen verteilt worden. Alle Eingereisten durchlaufen zudem gerade das normale Asylverfahren.

Was ist mit Corona?

Laut Migrationsministerium wurden die Menschen vor der Ausreise nach Deutschland noch in Griechenland auf das Coronavirus getestet. Nach der Einreise hatte das Land die Familien dennoch vorsichtshalber für die Quarantänezeit im Erstaufnahmeheim in Suhl isoliert.

Welche zusätzlichen Kosten entstehen dem Land durch die Flüchtlinge aus Griechenland?

Die Antwort des Migrationsministeriums lautet: keine. Im Unterschied zum Landesaufnahmeprogramm, dessen Kosten Thüringen zu tragen hätte, müsse in diesem Fall der Bund alle Auslagen tragen.

Wie lange werden die Menschen in Thüringen bleiben?

Hier verweist Minister Adams auf das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es allein entscheide über den Status der Menschen aus dem ersten Kontingent, die bereits nach Thüringen kamen. Bei den noch erwarteten Familien aus dem zweiten Kontingent, bei denen bereits der Schutzstatus in Griechenland festgestellt wurde, sei „nach der Aufnahme mit einem längerfristigen Aufenthalt zu rechnen“.

