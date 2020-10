Flüchtlinge in der EU: Bütikofer unterstützt Thüringer Initiative

Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer fordert, in der Flüchtlingspolitik die nationalen Besonderheiten der EU-Länder mehr zu berücksichtigen. „Es war 2016 ein Fehler, einen festen Verteilungsmechanismus europaweit vorzuschreiben“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Dass man in der EU Flüchtlingspolitik europäisch gemeinsam gestalten müsse, sei eine noch nicht überall geteilte Einsicht. Jeder müsse sich an der Solidarität beteiligen, aber es könnten verschiedene Länder in unterschiedlicher Weise dazu beitragen.

Zugleich unterstützte Bütikofer die Initiative der Thüringer Landesregierung, mehr Flüchtlinge aus dem griechischen Lager Moria aufzunehmen, als nach dem Königsteiner Schlüssel notwendig wäre. „Man sollte das als eine Chance betrachten. Es gibt auch außerhalb Deutschlands die konkrete Bereitschaft, etwa von Kommunen, Flüchtlinge aufzunehmen", sagte er. Thüringen will 250 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Die Bundesregierung hatte im März entschieden, 243 kranke Kinder und ihre Familien einreisen zu lassen, insgesamt 928 Personen. Zuletzt wurde vereinbart, weitere 1553 Kinder und Familien aufzunehmen. Nach dem Königsteiner Schlüssel, der auch für die Verteilung von Migranten gilt, müssen eigentlich nur knapp 60 Menschen nach Thüringen kommen.