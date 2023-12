Brüssel/Berlin Der Vorschlag, Senioren zu Fahrtauglichkeits-Tests zu verpflichten, sorgt EU-weit für Aufregung. Nun kommen aus Brüssel ganz neue Töne.

Große Aufregung um EU-Pläne, für Autofahrer ab 70 Jahren regelmäßige Fahrtauglichkeits-Test vorzuschreiben. Jetzt kommt Entwarnung aus Brüssel: Die Idee wird an diesem Montag beerdigt. Die Verkehrsminister der Europäischen Union werden bei ihrer Konferenz in Brüssel eindeutig festlegen, dass sie einem solchen Vorhaben nicht zustimmen, hieß es im Vorfeld der Sitzung von mehreren Mitgliedstaaten. Nach Informationen unserer Redaktion hat die spanische Ratspräsidentschaft einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorgelegt.

Ohne grünes Licht vom Ministerrat kann es die verpflichtende Test-Regelung für Senioren nicht geben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte bereits vor der Sitzung erklärt, dass er den ursprünglichen EU-Vorschlag ablehnt. Die umstrittene Idee war Teil eines Entwurfs der EU-Kommission für eine neue Führerschein-Richtlinie. Künftig sollten demnach die Führerscheine von Seniorinnen und Senioren über 70 Jahren in der gesamten EU auf maximal fünf Jahre befristet werden.

Für eine Verlängerung der Fahrerlaubnis hätten die älteren Autofahrer dann Bedingungen erfüllen müssen: Medizinische Tauglichkeitstests auch ohne Anlass, eine schriftliche Selbsteinschätzung zum Gesundheitszustand oder andere Maßnahmen, zu denen etwa Auffrischungskurse gehören könnten.

Führerschein-Zwangstest in EU-Staaten: Senioren sind verunsichert

Eigentlich hatte die EU-Kommission von Anfang an erklärt, dass es Sache der Mitgliedstaaten wäre, wie solche Checks eingeführt werden – Wissing hatte für Deutschland sofort abgewunken und später immer wieder versichert, hierzulande werde es eine Testpflicht für Senioren sicher nicht geben. In anderen EU-Ländern, etwa in Italien, Spanien und Portugal, sind solche Tests längst Praxis. Die Verunsicherung bei älteren Autofahrern und Autofahrerinnen konnten durch die Erklärungen nicht beendet werden. Immer wieder machten Berichte über bevorstehende Fahrtauglichkeits-Tests die Runde.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die EU-Pläne für Fahrtauglichkeits-Checks für Senioren von Anfang an abgelehnt. Foto: Unbekannt / Martin Schutt/dpa

Die EU-Verkehrsminister beenden die Debatte nun. Der Beschlussvorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft für die weiteren Gesetzesverhandlungen, der unserer Redaktion vorliegt, sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Fünf-Jahres-Befristung des Führerscheins für Senioren gar nicht einführen müssen – womit dann auch die Tests hinfällig wären. Wenn Mitgliedstaaten wollen, steht es ihnen frei, die Befristung und die Checks selbst zu regeln. Die endgültige Gesetzesregelung ist das noch nicht, diese müssen die EU-Mitgliedstaaten jetzt mit dem EU-Parlament aushandeln.

Doch gilt es unter EU-Diplomaten in Brüssel als ausgeschlossen, dass im finalen Verhandlungsergebnis die Positionierung der Verkehrsminister übergangen wird, für die sich unter anderem Deutschland, Frankreich und Österreich stark gemacht haben. Am Ende müsse das Verhandlungsergebnis ja noch abgesegnet werden, da habe Wissing schon einmal die Notbremse gezogen., als es um das Aus für Verbrenner-Pkw ging, hieß es.

ADAC mahnt: „Fahrfähigkeiten regelmäßig selbstkritisch hinterfragen“

Wissing hatte unserer Redaktion vor kurzem gesagt, er traue den Senioren zu, dass sie sich „ohne staatliche Vorgaben und bürokratische Kontrolle mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen“. Zudem sei es „eine Verantwortung des Umfelds, von Kindern, Verwandten und Nachbarn, mit alten Menschen über das Autofahren zu sprechen“. Die Unfallstatistik verzeichne in der Altersgruppe über 70 „keine signifikanten Zahlen bei schweren Unfällen“, betonte der Minister.

Der ADAC lehnt den EU-Entwurf ebenfalls als realitätsfern ab. Doch mahnt der Autoclub auch: „Alle Personen, die am Straßenverkehr teilnehmen, sollten ihre Fahrfähigkeiten regelmäßig und vor allem selbstkritisch hinterfragen.“ Freiwillige Fitnesschecks könnten zum Erhalt der eigenen Fahrfähigkeiten und zur Verkehrssicherheit beitragen.