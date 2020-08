Für Familie und Kultur: Thüringen lockert Anti-Corona-Maßnahmen

Etwas mehr in Sachen Kultur geht ab August für die Thüringer.

Erfurt. In Thüringen sollen die Menschen wieder Aufführungen in Theatern sehen können. Etwas aufatmen können auch Bewohner von Pflegeheimen und ihre Angehörigen.

Fast ein halbes Jahr nach dem ersten Thüringer Corona-Fall lockert die Landesregierung weitere Beschränkungen im öffentlichen Leben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ab Ende August können nun auch die staatlichen Theater unter Auflagen wieder für ihr Publikum öffnen und neue Spielpläne starten. Das sieht eine neue Corona-Grundverordnung vor, die am Dienstag von Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) als Vertretung für die im Urlaub weilende Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) unterzeichnet wurde und am 30. August in Kraft tritt.

Grundsätzlich ist die Aufführung von Theaterstücken bereits möglich – etwa unter freiem Himmel. Nach der aktuell noch geltenden Verordnung sollten alle vom Land institutionell geförderten Theater und Orchester ihren Spielbetrieb in geschlossenen Räumen bis Ende August nicht mehr aufnehmen oder weiterführen. Dieser Passus entfällt mit der neuen Grundverordnung.

Allerdings gelten auch in Theatern Infektionsschutzregeln wie das Abstandhalten. Zudem soll es Hygienekonzepte geben. Das Theater Altenburg-Gera kündigte bereits an, nicht den angedachten regulären Spielplan zu realisieren, sondern eine Corona-Variante, bei der die Abstandsregeln eingehalten werden können. Details sollen in der kommenden Woche vorgestellt werden.

Mehr Freiheiten bei Pflegeheim-Besuchen

Mehr Freiheiten sieht die neue Grundverordnung auch bei Besuchen in Pflegeheimen vor. Bisher waren Besuche auf täglich maximal zwei Besucher pro Bewohner und auf zwei Stunden begrenzt. Diese Einschränkung entfällt - solange die Infektionszahlen in dem jeweiligen Kreis niedrig bleiben.

Überschreiten sie die Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, sollen automatisch wieder die strengeren Besuchsregeln gelten. Wird in einem Pflegeheim ein Corona-Fall bekannt, sollen Besuche gänzlich verboten sein – außer es kann für eine räumliche und personelle Trennung in der Einrichtung gesorgt werden.

Gesundheitsministerium: Anti-Corona-Regeln sind bei Feiern einzuhalten

Bundesweit – und auch in Thüringen – waren zuletzt die Zahlen der Neuinfektionen wieder gestiegen. Dennoch geht die rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit der neuen Grundverordnung nun weitere Schritte zur Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. Staatssekretärin Ines Feierabend nannte den Anstieg der Fallzahlen in Thüringen „moderat“ – im Landesdurchschnitt gebe es derzeit nur 2,9 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

„Deshalb halten wir an unserem Weg der schrittweisen Lockerungen im Gleichklang mit einem lokalen Vorgehen bei erhöhtem Infektionsgeschehen fest“, erklärte Feierabend. Basis für sämtliche Bestimmungen seien weiterhin: Abstand halten, Hygienekonzepte einhalten und Alltagsmaske tragen.

Mehr Freiheiten auch bei Familienfeiern in Räumen

Bei Familienfeiern im Freien und in geschlossenen Räumen gelten ab Ende August neue Regeln zur Teilnehmerzahl. Mussten Familienfeiern bislang erst ab einer Teilnehmerzahl von 30 in geschlossenen Räumen beim jeweiligen Gesundheitsamt gemeldet werden, liegt die Grenze künftig bei 50 Teilnehmern. Im Freiem müssen Familienfeiern künftig erst ab 100 Teilnehmern bei den Behörden angezeigt werden und nicht schon ab 75 wie bisher.

Lockerungen gibt es in Thüringen auch im Bereich Prostitution. Die neue Grundverordnung erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen sexuelle Dienstleistungen an denen nur zwei Menschen beteiligt sind. Swinger-Clubs etwa müssen weiterhin geschlossen bleiben.