Der Freistaat Thüringen hat seit gestern einen neuen Landtag, den siebten seit der Wiedervereinigung. Für die Regierung von Ministerpräsident Ramelow ist dieser Vorgang von einschneidender, ja existenzieller Bedeutung. Sie ist seit gestern nur mehr eine „Regierung ohne Amt“.

Thüringer Verfassung klar

Die Thüringer Verfassung spricht insoweit klar: „Das Amt der Mitglieder der Landesregierung“, so heißt es in ihrem Artikel 75, „endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtages“. Gleichwohl droht dem Freistaat keine regierungslose Zeit. Stillstand, Unruhe, Spannungen oder gar Chaos sind nicht zu erwarten, zumindest zunächst nicht. Denn die Verfassung hat vorgesorgt. In dem genannten Artikel verpflichtet sie den Ministerpräsidenten und, auf sein Ersuchen, auch die von ihm ernannten Minister, „die Geschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger“ fortzuführen.

So weit, so gut. Doch was darf diese Regierung? Etwa genauso weiterregieren wie bisher?

Ministerpräsident Ramelow scheint dieser Ansicht zu sein (vgl. Thüringer Allgemeine vom 21. Oktober 2019). Doch dieser Sicht ist entgegenzutreten. So darf er keine neuen Minister ernennen. Und auch könnte er dem neuen Landtag nicht die Vertrauensfrage stellen, da dieser ihm ja bisher auch kein Vertrauen ausgesprochen hat. Und allgemein kann aus der Regelung über die Geschäftsführungspflicht geschlossen werden, dass eine solche Regierung ohne Amt allein auf die Befugnisse begrenzt ist, die eben zur Geschäftsführung notwendig sind. Diese Erkenntnis mag Unbehagen bereiten. Das Bedürfnis nach stabilen Verhältnissen verlangt nach einer handlungsfähigen und starken Regierung. Doch Stabilität und Regierbarkeit ist das eine, demokratische Legitimation das andere.

Diese Legitimation bezog die von Ministerpräsident Ramelow 2014 gebildete Regierung vor allem aus der Wahlentscheidung des Thüringer Volkes anlässlich der Landtagswahl vor fünf Jahren.

Diese Entscheidung führte zum Zusammentritt des inzwischen abgelösten „alten“ Landtages, der damals den Abgeordneten Ramelow zum Ministerpräsidenten wählte und diesen damit ermächtigte, wiederum Minister zu ernennen, um so eine Landesregierung zu bilden. Doch diese Wahlentscheidung und der darin zum Ausdruck gebrachte Wille der Thüringer Bürgerinnen und Bürger ist durch die Wahl im Oktober dieses Jahres und dem Zusammentritt des neuen Landtages überholt. Jene Wahl von 2014 ist nunmehr Geschichte. Daher kann von ihr natürlich auch keine nachwirkende Legitimation ausgehen, die über die in diesem Jahr gefällte Wahlentscheidung hinauswirkt.

Immerhin schwache demokratische Legitimierung

Allerdings: Ganz ohne demokratische Legitimation ist die seit gestern geschäftsführende „Regierung ohne Amt“ auch nicht. Sie kann sich legitimiert sehen durch die Entscheidung des thüringischen Volkes im Jahre 1993, als es im Wege einer Volksabstimmung die heute geltende Verfassung auch mit der genannten Geschäftsführungsregel beschloss. Doch diese Legitimation kann nur eine schwache sein, auf jeden Fall ist sie ungleich schwächer als die Legitimation, die die Regierung Ramelow vor fünf Jahren erhielt. Kopfzerbrechen bereitet, dass in der Thüringer Verfassung keine Regelung zu finden ist, nach der innerhalb einer bestimmten Frist eine neue Regierung gewählt werden muss und, falls dies nicht geschieht, Neuwahlen auszuschreiben sind.

Was lässt sich aus diesem Fehlen ableiten? Könnte eine geschäftsführende Regierung auch dauerhaft regieren, nämlich dann, wenn der neue Landtag es nicht schafft, sich auf die Wahl eines Ministerpräsidenten zu einigen? Im extremen Fall etwa bis zum Zusammentritt eines regulär erst in fünf Jahren, also 2024 zu wählenden Landtages? Oder vielleicht sogar noch länger?

Natürlich geht dies nicht. Denn Demokratie ist niemals Herrschaft auf unbestimmte Zeit. Eine geschäftsführende Regierung kann lediglich eine Regierung des Übergangs sein. Die Thüringer Verfassung hebt dies gerade in dem eingangs genannten Artikel hervor, der zwischen der Beendigung des Amtes, der Verpflichtung zur Geschäftsführung und dem „Amtsantritt der Nachfolger“ unterscheidet.

Mit jedem Tag mehr schwächt sich schwache Legitimierung ab

Mit jedem Tag also, der im Falle einer „Regierung ohne Amt“ ins Land geht, schwächt sich deren ohnehin nur schwache Legitimation noch weiter ab. Die Frage, wann diese schwache Legitimation vollständig erlischt und wann damit die Übergangszeit genau endet, lässt sich nicht leicht beantworten. Man darf nur hoffen, dass diese Frage nicht irgendwann die Gerichte beschäftigen wird, etwa weil mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger unter Verweis auf diese verbrauchte Legitimation einer „Regierung ohne Amt“ die Anerkennung versagen.

Die verantwortlichen Akteure sollten daher Klugheit, Kraft und Größe finden, es nicht so weit kommen zu lassen. Die Verhältnisse könnten sicherlich weniger beunruhigend sein. Politische Stabilität ist ein hohes Gut und gerade angesichts der zahlreichen, wirren Umschwünge in der deutschen Geschichte Gegenstand starker Sehnsucht. In einem freiheitlichen Staat, einem Freistaat, ist eine solche Stabilität allerdings, auch das zeigt diese Geschichte, niemals ohne demokratische Legitimation zu haben.

Manfred Baldus ist Professor für Öffentliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte an der Universität Erfurt. Er ist zudem Richter am Thüringer Verfassungsgerichtshof und Mitherausgeber des aktuellen Verfassungskommentars.