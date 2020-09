Geraer Stadtratschef marschierte mit rechtsextremer Thügida

Der neue Stadtratsvorsitzende Reinhard Etzrodt steht der extremen Rechten offenbar näher, als bisher bekannt. Auf der Seite „Rechercheportal Jena-SHK“ wurde am Sonntag ein Artikel veröffentlicht mit Fotos, die den 67-Jährigen auf einer Demonstration des rechtsextremen Thügida-Bündnisses zeigt. Neben dem pensionierten Arzt waren seine Frau Bettina und sein Sohn Martin dabei. Beide sitzen ebenfalls in Kommunalparlamenten. Bettina Etzrodt ist stellvertretende AfD-Fraktionschefin im Geraer Stadtrat, Martin Etzrodt gehört der Fraktion im Kreistag des Saale-Holzland-Kreises an.

