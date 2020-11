Diese Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird eine kurze für Scott Moore. Viele Stunden will er vor dem Fernseher die US-Wahl verfolgen.

Der 52-Jährige ist in Washington geboren und nahe des Weißen Hauses aufgewachsen. Durch das Lernen in einer christlichen Schule hat er zum Glauben gefunden. Seit mehr als 17 Jahren lebt der studierte Theologe in Deutschland, wo er als Pastor regelmäßig Predigten in englischer Sprache hält. Mittlerweile jeden Donnerstag in der Augustinerkirche in Erfurt, zudem in der Kreuzkirche in Weimar, wobei seine Gemeinde die Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika ist.

„Donald Trump kann das gespaltene Land nicht einen“

Der Vater einer 13-jährigen Tochter nennt Thüringen seine „Wahlheimat“ und Erfurt seine „Wahlstadt", er lobt die Menschen im Freistaat für ihre Begeisterungsfähigkeit und Selbstkritik.

Gerade die vermisst er beim aktuellen Präsidenten. „Donald Trump gibt keine Fehler zu, er ist weder versöhnlich noch heilend.“ Insofern könne er das gespaltene Land nicht einen, „zumal ihm daran augenscheinlich auch das Interesse fehlt. Trump hat in seiner Amtszeit viel zerstört und die Spaltung noch vergrößert.“ Er hätte seine Anhänger zwar noch enger um sich geschart, aber er sei nicht auf Kritiker zugegangen, sondern habe diese sogar teilweise bösartig beschimpft. „Insofern“, so Scott Moore, „sind die USA polarisiert wie nie zuvor.“

Aber schafft Konkurrent Joe Biden eine Befriedung? Scott Moore zögert etwas mit einer Antwort, die sich auf Hoffnung gründet. Denn er weiß, dass aus dem Lagerdenken viele Amerikaner nur schwer herauskommen, Kompromissbereitschaft und Zwischentöne auch dank der sozialen Medien nur bedingt existieren. Viele hätten Angst vor dem, was sie Sozialismus nennen, sehen kostenlose Universitäten oder Krankenversicherungen als Gespenster.

Scott Moore wünscht sich sehnlichst, dass ein neuer Präsident einend wirkt. Das wäre dringend notwendig, denn Amerika rutscht sonst „in eine völlig ungewisse Zukunft, die Auswirkungen auf die gesamte Welt hat.“ Der allgemeine Rechtsruck dort beunruhigt ihn.

„Versöhnung zwischen allen Lagern wird Jahre dauern“

Und in seiner einstigen Heimat, die er zuletzt im März besucht hat, sieht er große Konflikte, die gelöst werden müssen: Da ist der Streit um die ethnischen Ungleichheiten. Der Ursprung dessen liegt sechzig Jahre zurück, als die Demokraten sich mit der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King solidarisierten und entschieden den Rassismus bekämpften. Vor allem im konservativen Süden, wo die Wähler meist republikanisch sind, ist das nach wie vor verpönt. Unterschiede werden auch in der Religion deutlich. Die einen, so Moore, interessiert diese gar nicht, andere seien liberal gläubig und ein weiterer Teil würde fast schon aggressiv „mit Trump als Werkzeug Gottes“ eine christliche Sozialmoral an den Tag legen. Resultierend daraus würde seit langem über Abtreibung oder Homosexualität gestritten. Außerdem, so Scott Moore, gibt es - ähnlich wie in Europa - einen Konflikt zwischen pulsierenden Städten und sich immer mehr abgehängt fühlenden ländlichen Regionen. Eine Versöhnung in den USA würde jedenfalls auch bei gutem Willen mehrere Jahre dauern, ahnt Scott Moore.

Seine Stimme hat er per Briefwahl abgegeben. Er hofft, dass es eine für den Sieger ist. Für Joe Biden.

