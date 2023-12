Erfurt Elena Rauch über weiter steigenden Pflegekosten

Eine Erhöhung folgt der anderen. Jahr für Jahr müssen Pflegebedürftige für das Leben im Heim mehr bezahlen. Jahr für Jahr gerät das Verhältnis ihrer Rente zu den Eigenanteilen in wachsendes Missverhältnis. Schon als sie eingeführt wurden war allen, die mit Pflege zu tun haben klar, dass die Zuschläge der Pflegekassen das nicht auffangen werden. Daran ändert auch die Erhöhung im kommenden Jahr nicht viel.

Nicht nur die Preise für Energie und Verpflegung steigen, vor allem die Pflege wird teurer. Dass Pflegekräfte besser bezahlt werden müssen, ist nur gut und richtig. Doch dass diese Erhöhungen weitestgehend die Pflegebedürftigen selbst zu stemmen haben, weil das jetzige System es so will, ist eine gewaltige Schieflage. An Debatten, Vorschlägen und Expertengremien zu einem zeitgemäßen Finanzierungssystem mangelt es nicht. Seit Jahren schon.

Und inzwischen? Inzwischen werden immer mehr Heimbewohner zum Sozialfall. Wenn nach einem arbeitsreichen Leben schon das Weihnachtsgeschenk für die Enkel problematisch wird, ist das bitter für einen Menschen. Inzwischen nehmen Senioren zu Hause zunehmend nur die allernötigsten Pflegeleistungen in Anspruch.

„Schenkt Pflegebedürftigen Geld, sie werden es brauchen“, schrieb unlängst der Paritätische Thüringens als Weihnachtstipp über ein Schreiben zur Pflegesituation. Das klingt nach düsterem Galgenhumor und so ist es wohl auch gemeint. Fast scheint, dass einem derzeit beim Blick auf die Aussichten kaum etwas anderes bleibt.