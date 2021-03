Gewerkschaft will Gefängnispersonal besser bewaffnen

Erfurt. Das Justizministerium in Thüringen steht der Einführung von Distanz-Elektroimpulsgeräten in den Gefängnissen nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Die Entwicklung werde genau beobachtet, um über einen Einsatz solcher Geräte zu entscheiden, sagt ein Behördensprecher.

Die Justizbediensteten in Thüringer Gefängnissen sollen besser bewaffnet werden. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert, die Ausrüstung mit sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräten (DEIG). Es sei an der Zeit, dass Thüringen als Vorreiter die Entscheidung zur Einführung dieser Geräte im Justizvollzug treffe, fordert GdP-Landeschef Kai Christ. Er sieht in den Geräten ein probates Mittel der Deeskalation und Gefahrenabwehr. Es gebe viele Beispiele, bei denen vermutlich die bloße Anwesenheit eines Elektroimpulsgerätes eine Situation ohne körperliche Übergriffe hätte lösen können.

Das Justizministerium lehne den Einsatz nicht grundsätzlich ab, sagt ein Behördensprecher dieser Zeitung. Bisher hätten dem allerdings ungeklärte technische und rechtliche Fragen entgegengestanden.

Das Ministerium werde die Weiterentwicklung der Technik und die Einführung neuer Produkte genau beobachten und aufgrund der dabei gewonnen Erkenntnisse über den Einsatz solcher Geräte entscheiden. Das Gesetz lässt den Einsatz von „Hilfsmitteln körperlicher Gewalt“ und Waffen unter klar definierten Voraussetzungen gegenüber Gefangenen zu.

Aktuell sind Distanz-Elektroimpulsgeräte in Thüringen nur bei den Spezialkräften der Polizei im Einsatz. In Nordrhein-Westfalen wird der Einsatz derzeit in einem Pilotprojekt bei der Polizei getestet. Die moderne Gerätegeneration soll bei einem Treffer aus mehreren Metern Distanz die Muskeln lähmen ohne starke Schmerzen zu verursachen. Für Menschen mit Herzproblemen kann Lebensgefahr bestehen.

Als ungeeignet für den Justizvollzug kritisiert dagegen Iris Martin-Gehl, justizpolitische Sprecherin der Linksfraktion, die Forderung nach Einführung von „Elektroschockern“, wie sie es nennt.