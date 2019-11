Die große Koalition hat sich nach monatelangem Ringen auf eine Grundrente für Geringverdiener verständigt.

"Wir haben einen dicken Knoten durchschlagen", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Ende des Koalitionsausschusses Sonntagnachmittag im Kanzleramt in Berlin. "Es ist ein sozialpolitischer Meilenstein" sagte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer.

"Gewinner der Einigung bei der Grundrente sind die Menschen, die trotz lebenslanger Arbeit nur geringe Renten bekommen und die, deren Erwerbsbiografien im Osten unterbrochen und nur geringe Löhne bezogen haben", erklärte der Thüringer CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring per Twitter. Er war Mitglied der Arbeitsgruppe, die den Kompromiss verhandelt hatte.

Einkommens- statt Bedürftigkeitsprüfung

Auch SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee hatte monatelang in Berlin mitverhandelt. Dass jetzt zehn Mal so viel Menschen von der Grundrente profitierten, als die Union es gewollt habe, sei "ein sehr achtbares Ergebnis", sagte der Wirtschaftsminister dieser Zeitung, "auch wenn sich die SPD mehr gewünscht" hätte. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, lobte die Einigung als "Ergebnis, das weit über einer Millionen Menschen in unserem Land" helfe - insbesondere den Ostdeutschen, die lange und zu niedrigen Löhnen gearbeitet hätten. "Die unbürokratische Einkommensprüfung verhindert verschämte Altersarmut", sagte der Thüringer Abgeordnete.

Statt einer Bedürftigkeitsprüfung soll eine Einkommensprüfung kommen. So soll Geringverdienern der Gang zum Sozialamt erspart bleiben, wenn sie mindestens 35 Beitragsjahre vorweisen können.

Die Opposition kritisiert das Paket. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert, die Grundrente schon nach 30 Beitragsjahren zu zahlen. Auch die FDP hält die Jahresgrenze für ebenso ungerecht wie den Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch nennt die Prüfung der Einkommen hingegen "zynisch" angesichts der drohenden Altersarmut.

