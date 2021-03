Berlin Die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beflügeln den Gedanken an eine Ampelkoalition im Bund. Wie realistisch ist das?

Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten ein breites Grinsen im Gesicht. Um 18.05 Uhr schalteten sich die beiden Grünen-Chefs aus der Berliner Parteizentrale per Videostream in den Wahlabend ein. Der Auftakt in das Superwahljahr könnte für die Ökopartei kaum besser beginnen. Winfried Kretschmann habe in Stuttgart zum dritten Mal infolge gewonnen und die CDU deklassiert: „Es zeigt, dass wir Grünen gerade auch in Krisenzeiten das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler gewinnen können.“