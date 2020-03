Weimars Grüne am Abend nach der Stadtratswahl 2019. Von links: Ines Bolle, Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt, Jan Kreyßig, Petra Zimmer, Andreas Leps, Enja Knipper.

Grüne wählen neuen Vorstand

Die Bündnis-Grünen in Weimar haben seit Aschermittwoch genau 111 Mitglieder und inzwischen auch einen neuen Vorstand. Er wurde bereits am vergangenen Freitag turnusmäßig von der Mitgliederversammlung gewählt, teilte der Kreisverband am Dienstag mit.

Der bisherige Vorstandssprecher und Sozialforscher Sebastian Götte (43) sowie die Lehramtsstudentin Enja Knipper (21), der frühere Weimarer Beigeordnete Carsten Meyer (58, Pädagogischer Direktor) und Daniel Schmidt (45, Unternehmer in der Kreativwirtschaft) gehören weiterhin dem Vorstand an. Judith Brömel (39, Kauffrau im Gesundheitswesen) kehrt nach einer Pause in das Gremium zurück. Die Kommunikationsdesignerin Anja Waldmann (39) übernimmt dagegen erstmals ein Ehrenamt bei Weimars Grünen. – Nicht mehr zum Vorstand gehören Ines Bolle und Bärbel Fiedler. Beide sind aber weiterhin Teil der grünen Stadtratsfraktion.

Auf seiner konstituierenden Sitzung am Montag wählte der Vorstand Enja Knipper und Daniel Schmidt zu Sprechern des Kreisvorstands. „Als impulsgebende Kraft werden wir mutige und ambitionierte Ziele auf die kommunalpolitische Tagesordnung setzen“, kündigte Knipper an. Die Stadt müsse „auf allen Ebenen zukunftsfähig werden, Nachhaltigkeit und Weltoffenheit repräsentieren“.

Laut Daniel Schmidt sind Weimars Grüne wegen der politisch instabilen Lage in Thüringen jederzeit auf eine Wahl vorbereitet. In der Kommunalpolitik freue er sich auf „die Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften, denen eine progressive Entwicklung unserer Stadt am Herzen liegt“.

Der bisherige Sprecher des Kreisverbandes, Sebastian Götte, zog auf der Mitgliederversammlung eine positive Bilanz der letzten zwei Jahre: „Die Menschen merken, dass sie mit ihrer Teilhabe politische Veränderungen herbeiführen können – das zeigt unser starker Mitgliederzuwachs. Allein in der letzten Woche konnten wir uns über fünf neue Mitglieder freuen.“