Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Morde in Hanau: Die Wahnwelt des mutmaßlichen Attentäters

Wenig ist bisher bekannt über das Leben des mutmaßlichen Attentäters von Hanau und seine politischen Aktivitäten. Aufschluss über das Motiv der Tat und die Ideologie von Tobias R. geben vor allem die verschiedenen Pamphlete, die er auf seiner Webseite veröffentlicht hat, sowie verschiedene Videos. In einem richtet er sich an die Menschen in Amerika.

Die Schreiben des mutmaßlichen Attentäters sowie das Video konnte unsere Redaktion einsehen.

Das Pamphlet ist eine Mischung aus Verschwörungstheorien, wie sie in extrem rechten Foren seit vielen Jahren kursieren. Tobias R. schreibt jedoch auch viel über sein eigenes Leben und aus seiner Sicht einschneidende Ereignisse, wie etwa die verzweifelte Suche nach einer Beziehung zu einer Frau.

Hanau: In Bekennerschreiben wird der Rassismus von Tobias R. deutlich

Natürlich lassen sich aufgrund von Videos und Pamphleten keine Diagnosen stellen. Aber bei aller Vorsicht lässt sich sagen: Viele Passagen wirken wahnhaft und weisen auf massive psychische Störungen hin.

Offensichtlicher ist jedoch der starke Rassismus, der die Gedankenwelt von R. durchzieht. Er fabuliert davon, dass mehrere „Völker komplett vernichtet werden müssen“. Er wettert gegen bestimmte Gruppen in Deutschland, die seiner Ideologie nach nicht „zum deutschen Volk“ gehören.

Tobias R. hatte sich selbst das größenwahnsinnige Ziel gesetzt, Teile der Menschheit auszulöschen. Er spricht von „Siegerspezien“ – auch diese Vokabel zeigt seinen Rassismus. Zudem äußert er sich immer wieder islamfeindlich. Alle Entwicklungen nach den Schüssen in Hanau in unserem Newsblog.

Täter von Hanau lebte wohl in seiner ideologischen Gedankenwelt

Über sein Leben ist wenig bekannt, Stellungnahmen der Ermittler gibt es nicht. Die Untersuchungen des Falls haben gerade erst begonnen. Nach eigenen Angaben hat der heute 43 Jahre alte Attentäter von Hanau nach dem Abitur den Zivildienst absolviert und machte zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Anschließend studierte er Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth.

Auch wenn es aufgrund seiner Beschreibungen in den veröffentlichten Dokumenten scheint, als lebte der Täter in seiner eigenen ideologischen Gedankenwelt – so sind viele seiner Theorien über eine „Übermacht“, die „Völker“ mit geheimen und brutalen Strategien kontrolliere, in Ideologiegerüsten von extremen Rechten, selbsternannten „Reichsbürgern“ und Verschwörungstheoretikern weit verbreitet.

Der mutmaßliche Attentäter Tobias R. rief andere zu Gewalttaten auf

In Chatforen tauschen die Anhänger dieser Theorien sich massenhaft darüber aus, vernetzen sich international, stacheln sich an und radikalisieren sich. So ruft auch der mutmaßliche Attentäter von Hanau die Adressaten seiner Bekennerdokumente dazu auf, loszuschlagen.

Genau in dieser Anstiftung zu einer Art „rechtem globalen Dschihad“ sehen Experten die Gefahr. Hier tritt die Ideologie aus der halbgeschlossenen Welt der Internetforen raus – und führt zu Gewalttaten mit Toten. Wie jetzt in Hanau.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Mord am früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke für Entsetzen. Als Verdächtiger gilt der Rechtsextremist Stephan E., der den tödlichen Schuss auf Lübcke allerdings bestreitet.