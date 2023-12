Handlungsfähigkeit zeigen

Erfurt Fabian Klaus über das Ringen um die Kontrolle des Verfassungsschutzes

Die Besetzung der „Parlamentarischen Kontrollkommission“, die die Arbeit des Verfassungsschutzes überwacht, wird im neuen Jahr weiter Thema im Thüringer Landtag bleiben, weil zwischen CDU und R2G keine Einigung über Kandidaten zustande kommt. So jedenfalls möchten es Vertreter der Koalition gern gesehen wissen. Die andere Seite der Medaille ist die CDU-Geschichte. Deren Spitzen streuen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, dass sich Linke, SPD und Grüne selbst untereinander nicht einig werden und gegen ihre eigenen Kandidaten stimmen.

Was stimmt? Das wird kaum nachvollziehbar herauszufinden sein, weil in der Wahlkabine jeder Abgeordnete allein steht und seine Stimme abgibt.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vier von fünf Mitgliedern sind in die Kontrollkommission gewählt. Dass ein fünftes Mitglied noch in dieser Legislatur dazukommt, das erscheint nach mittlerweile unzähligen Versuchen ungewisser denn je. Richtig ist, dass die Frage der Konstituierung eine juristische ist und nicht politisch ausgehandelt werden kann. Zumal die AfD bereits einmal erfolgreich gegen die Bildung einer unvollständigen Kommission vor Gericht zog. So argumentieren Koalitionäre, wenn die CDU vorschlägt, die bisher gewählten Mitglieder sollten konstituiert werden.

Die Legitimation der Kontrollkommission des Vorgängerlandtages schwindet mit jedem Tag. Eine Lösung muss her. Wenn CDU und Regierungskoalition das nicht hinbekommen, ist die Landtagsverwaltung gefordert.