Heimkinder kosten den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Millionen

Der Fall ist ein besonders schwieriger – und doch exemplarisch. Ein 16-jähriger Junge, nennen wir ihn Kevin, ist derart verhaltensauffällig, dass weder Eltern noch Lehrer und Erzieher mit ihm klarkommen. Er neigt zu extrem aggressivem Verhalten, sprengt jede Gruppe. Ein Facharzt bescheinigt ihm schließlich eine massive seelische Störung, die seine Einweisung in eine therapeutische Einrichtung erfordert. Also macht sich das Jugendamt deutschlandweit auf die Suche nach einem Heim, das zu seiner Diagnose passt – und Kevin auch nimmt. Fortan zahlt der Landkreis für den Jungen einen Kostensatz von 256,27 Euro pro Tag an den Träger der Einrichtung, hinzu kommen pro Monat 49.20 Euro Taschengeld und 42 Euro Bekleidungsgeld. Macht im Monat rund 8000 Euro, pro Jahr kostet der Fall den Kreis Saalfeld-Rudolstadt 96.426,84 Euro.

„Das ist doch mehr als mein Jahresgehalt“, sagt Wolfgang Wehr (CDU-Fraktion) erstaunt, als Jugendamtsleiterin Cornelia Herpe im Finanzausschuss die Rechnung aufmacht. „Wir machen es uns nicht einfach. Kinder in anderen Bundesländern unterzubringen“, sagt Herpe. Aber nicht jede Einrichtung könne jeden Bedarf abdecken. Auf der Einnahmeseite stehe zumeist nur das Kindergeld, das in solchen Fällen an das Jugendamt fließt. Bei den Eltern, deren finanzielle Möglichkeiten zur Beteiligung an den Kosten geprüft werden, ist so gut wie nie etwas zu holen.

Schon Sechsjährige bekommen einen erwachsenen Aufpasser

Kevin gehört mit 47 weiteren Kindern und Jugendlichen aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt zum Ausgabeposten „ambulante und stationäre Eingliederungshilfe“, der in diesem Jahr mit voraussichtlich 1,743 Millionen Euro zu Buche schlägt. Damit hat sich im Vergleich zu 2013 die Fallzahl fast verdreifacht, die jährlichen Kosten haben sich von seinerzeit 264.000 Euro fast versiebenfacht. Schon Sechsjährige bekommen einen erwachsenen Aufpasser an die Seite, damit der Unterricht in der ersten Klasse halbwegs störungsfrei erfolgen kann. 22 solcher Schulbegleiter gibt es im Landkreis, die den gesamten Unterricht über dabei sein müssen – und vom Staat dafür bezahlt werden.

In der Summe mit Ausgaben von mehr als 3,3 Millionen Euro in diesem Jahr noch teurer ist die Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern bei der Betreuung, Versorgung und Erziehung ihrer Kinder überfordert sind; zumeist, weil sie mit ihren eigenen Problemen zu tun haben: Alkohol, Crystal Meth, Trennung, psychische Erkrankungen. 80 Mädchen und Jungen, deren Eltern im Landkreis gemeldet sind, leben derzeit in Heimen, 19 mehr als vor sieben Jahren. Nicht, weil die Heime gefüllt werden müssen, sondern weil ambulante Hilfen nicht ausreichen und das Kindeswohl beim Verbleib in den Familien gefährdet ist.

Kreis muss zahlen, auch wenn eigentlich kein Geld da ist

Auch für die Heimkinder hat Cornelia Herpe ein Fallbeispiel angehangen. Ein achtjähriges Mädchen kostet mit Unterkunft, Betreuung, Verpflegung, Taschen- und Bekleidungsgeld gut 5300 Euro im Monat, über 63.000 Euro im Jahr. Die Kosten der Heimerziehung lagen für den Landkreis 2012 noch bei 1,15 Millionen Euro. In diesem Jahr wird erstmals die Drei-Millionen-Euro-Grenze überschritten. Neben den Fallzahlen tragen die gestiegenen Pauschalen pro Heimplatz zu der Kostenexplosion bei.

Möglichkeiten zum Gegensteuern hat der Kreis so gut wie keine. Sobald die Anspruchsvoraussetzungen – oft durch Ärzte bescheinigt – vorliegen, hat der einzelne Betroffene einen individuell einklagbaren Rechtsanspruch auf Gewährung der Sozialleistungen. Heißt: Der Landkreis muss auch dann zahlen, wenn er eigentlich kein Geld hat. Die Kosten tragen am Ende so oder so die Steuerzahler.