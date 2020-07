Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Helene Fischer soll Ziel von Drohmails des „NSU 2.0“ sein

Die Schlagersängerin Helene Fischer soll Ziel von Drohmails rechtsextremer Netzwerke sein. Das berichtet der „Spiegel“ im Zusammenhang mit dem Prozess um André M., der unter dem Namen „Nationalsozialistische Offensive“ rechtsextreme Hassmails und Bombendrohungen verschickt haben soll.

Wie der „Spiegel“ schreibt, habe der Organisator eines Berliner Schlagerfestivals bereits am 12. Januar 2019 eine E-Mail erhalten, in der es hieß, Fischer befände sich „auf einer Liste von einer neuen rechtsterroristischen Vereinigung, die aus mehreren kleinen Gruppen besteht, die dem Blood & Honour Netzwerk zuzuordnen sind, darunter Nationalsozialistische Offensive, NSU 2.0 und Wehrmacht“.

Der oder die Verfasserinnen oder Verfasser sollen Fischer dazu aufgefordert haben, keine deutschen Lieder mehr zu singen – andernfalls würden Menschen sterben.

Helene Fischer soll mehrmals in Drohmails erwähnt worden sein

Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner, die ebenfalls rechte Drohmails erhalten hat – allein zwölf davon von der „Nationalsozialistischen Offensive“ – und als Nebenklägerin im Prozess gegen André M. auftritt, sagte vor Gericht zudem, dass Fischer auch in den an sie adressierten Mails mehrmals erwähnt werde. Dem „Spiegel“ zufolge ganze 19 Mal.

Auch die „NSU 2.0“-Affäre der hessischen Polizei sei in der Verhandlung zur Sprache gekommen, heißt es in dem Bericht. Bei der Polizei in Hessen hatte es offenbar Datenabfragen zu Frauen gegeben, die anschließend Droh-Mails des „NSU 2.0“ erhalten haben. Betroffen waren die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, die Kabarettistin Idil Baydar und Janine Wissler, die hessische Fraktionsvorsitzende der Linken.

Helene Fischer: Bereits in der Vergangenheit illegale Datenabfragen der Polizei?

Bereits im vergangenen Jahr hat der damalige Landespolizeipräsident Udo Münch der „Frankfurter Rundschau“ zufolge im Innenausschuss des Landtags gesagt, dass es für Helene Fischer unerlaubte Datenabfragen gegeben habe. „Da ist Helene Fischer 83 Mal in der Nacht abgefragt worden“, zitierte die Zeitung Münch, der nach der Drohmail-Affäre zurückgetreten ist.

Münch erklärte damals, die Abfragen seien im Zusammenhang mit einer Veranstaltung der Sängerin in Frankfurt getätigt worden. Im Zuge der neuesten Entwicklungen könnte es allerdings zu einer neuen Bewertung dieser Abfragen kommen.

