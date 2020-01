Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hennig-Wellsow: „Wir wollen Rot-Rot-Grün. Punkt.“

Deutlicher als bisher hat die Thüringer Linke den Vorschlag aus der CDU nach einer gemeinsamen „Projektregierung“ zurückgewiesen. „Die Stimmung in meiner Partei ist eindeutig“, sagte Landes- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow am Rande der Verhandlungen mit SPD und Grünen am Freitag in Erfurt. „Wir wollen Rot-Rot-Grün. Punkt.“

Aus ihrer Sicht habe die CDU „Torschlusspanik“, erklärte sie. Dass der neue Vorschlag beredet werde, sei zwar „berechtigt“. „Aber für uns steht Rot-Rot-Grün.“ Diese Lösung ergebe mehr Sinn, als „in irgendwelche Krücken mit der CDU zu gehen“. Linke, SPD und Grüne trafen sich am Freitagmorgen zum vorletzten Verhandlungstermin über die Bildung einer gemeinsamen Minderheitsregierung. Die Sitzung könnte bis in den späten Abend hinein andauern, da alle verbliebenen inhaltlichen Streitpunkte abgeräumt werden sollen. Sie betreffen vor allem die Innen- und Migrationspolitik. Union hat im vergangenen Herbst das Gesprächsangebot der Linken abgelehnt Am 15. Januar soll der Regierungsvertrag final beschlossen werden. „Wir sind hier nächste Woche mit unseren Gesprächen fertig“, sagte Hennig-Wellsow. Deshalb komme die CDU mit der Initiative „Projektregierung“ zu spät. Die Landeschefin erinnerte daran, dass die Union im vergangenen Herbst das Gesprächsangebot ihrer Partei abgelehnt habe. „Unserer Einladung stand“, sagte sie. „Und unsere Einladung wurde ausgeschlagen.“ Wenn die CDU eine Kooperation wolle, dann müsse sie einen konkreten Vorschlag vorlegen. Der geschäftsführende Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte sich zuletzt mehrfach offen für den Vorschlag des früheren CDU-Regierungschefs Dieter Althaus gezeigt. Allerdings verwies auch er darauf, dass es bisher keine Einladung oder konkreten Planungen von Unionsseite gebe. Sozialdemokraten und Grünen erneuerten am Freitag ihre Ablehnung einer „Projektregierung“. „Ich halte das nur für den Versuch einer Gesichtswahrung“, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Matthias Hey. SPD-Landesparteichef Wolfgang Tiefensee verwies auf das für Montag anberaumte erste Treffen von Linke, SPD und Grünen mit Christdemokraten und Liberalen. Hennig-Wellsow: AfD keinesfalls indirekt an der Macht beteiligen Dort sollte darüber gesprochen werden, wie eine künftige rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die schwarz-gelbe Opposition eine „punktuelle gegenseitige Tolerierung“ organisieren könnten, sagte der geschäftsführende Wirtschaftsminister. Linke-Landeschefin Hennig-Wellsow betonte, dass es darum gehe, die AfD keinesfalls indirekt an der Macht zu beteiligen. „Wir werden natürlich am Montag mit CDU und FDP darüber reden, wie wir im Parlament eine inhaltliche Zusammenarbeit hinkriegen“, sagte sie. Die Alternative sei, dass Union und Liberale zuließen, dass die AfD ihren Anträgen und Gesetzentwürfen zustimme – „und damit faktisch die gesetzliche Hoheit in diesem Land bekommt“. Auch die geschäftsführende grüne Umweltministerin Anja Siegesmund bekannte sich erneut zu einer Fortsetzung der bisherigen Koalition in der Minderheitsvariante. Sie gehe davon aus, dass alle inhaltlichen Konflikte spätestens bis Mittwoch vollständig ausgeräumt würden, sagte sie. Die bisher noch umstrittene Ressortverteilung werde dann wahrscheinlich bis Freitag nächste Woche geklärt und sollte Teil des Regierungsvertrags sein. Siegesmund erneuerte den Anspruch der Grünen auf die Bereiche Landwirtschaft, Bau und Verkehr. Es bleibe auch dabei, dass ihre Partei das Justizministerium abgeben wolle. Beides lehnt die Linke ab. Ende Januar sollen Parteitage von SPD und Grünen über Regierungsvertrag abstimmen SPD-Landeschef Tiefensee erklärte, er gehe davon aus, dass seine Partei „so wie bisher stark in der Regierung vertreten sei“. Ende Januar sollen Parteitage von SPD und Grünen über den Regierungsvertrag abstimmen. Die Linke will ihre Mitglieder befragen. Ramelow hat angekündigt, sich im Februar der Wiederwahl als Ministerpräsident im Landtag zu stellen. CDU-Spitze pocht auf Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber Linkspartei CDU bleibt gegenüber Linke gesprächsbereit - Ramelow vermisst Einladung Liveblog Regierungsbildung: Thüringens holpriger Weg zur Regierung