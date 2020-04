Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Historische Verantwortung übernehmen: Website zur Thüringer Erklärung

75 Jahre danach ist es wichtig, historische Verantwortung zu wahren sowie die Demokratie zu schützen. Das betont die „Thüringer Erklärung“ zum Gedenken an den 11. April 1945. Das Erinnern in diesem Jahr wird ein stilles sein, weil wegen Corona sowohl der Festakt als auch das Gedenken in der Gedenkstätte Buchenwald und die Zusammenkunft mit den Überlebenden im Hotel Elephant frühzeitig abgesagt werden mussten.

Umso wichtiger ist die Mitwirkung der Thüringer an der Übernahme von Verantwortung für die Geschichte sowie die Bereitschaft zum Schutz des friedlichen und demokratischen Gemeinwesens heute. Die Internetseite zur „Thüringer Erklärung“ ist von heute an online und kann mitunterzeichnet werden. Dort finden sich Stellungnahmen von Überlebenden und Nachgeborenen zur fortwährenden Bedeutung der Erinnerung.

Zu den Erstunterzeichnern zählen neben den Überlebenden Eva Pusztai, Naftali Fürst und Ivan Ivanji auch der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Stefan Kaufmann, Landtagspräsidentin Birgit Keller und Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Wir werden aus der digitalen Welt heraus die Erinnerung wachhalten“, sagt Ramelow und betont im Gespräch, es gebe „die feste Verabredung, dass wir das Treffen nachholen werden“. Auf einen Zeitpunkt wollte er sich noch nicht festlegen. Bei der Gelegenheit soll dann auch der jetzt scheidende Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, Professor Volkhard Knigge, „geehrt werden für seine Verdienste um das Gedenken“. In Zeiten, in denen eine Partei von „Vogelschiss“ und „180-Grad-Wende der Geschichte“ spräche, sei es umso wichtiger, dass „alle Verantwortlichen dem entgegentreten“. Ramelow verweist auf die „einheitliche Linie“ der demokratischen Parteien, sich klar zu positionieren. „Wir sind nicht bereit, die Tür zu dieser Relativierung aufzumachen“.

www.thueringer-erklaerung.de