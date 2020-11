Höcke-Vertrauter will der AfD ein Pflegekonzept verpassen

Die AfD als Ein-Themen-Partei? Jürgen Pohl wehrt sich gegen dieses Urteil. Er gehört der AfD seit ihrer Gründung an. Der Rechtsanwalt sitzt als Abgeordneter im Deutschen Bundestag, will im nächsten Jahr wieder in Nordthüringen direkt kandidieren. Jetzt legt er ein Pflegekonzept vor, das nach seiner Ansicht das Potenzial hat, als Grundsatzkonzept der Bundespartei angenommen zu werden.

Der Abgeordnete aus Mühlhausen sagt das im Brustton der Überzeugung – und in dem Wissen, dass er als Vertrauter von AfD-Landeschef Björn Höcke in der Bundespartei nicht unumstritten ist. Pohl ist Höckes Stellvertreter im Thüringer Landesverband, der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall gesehen wird, was den Einsatz zum Beispiel von Telefonüberwachung möglich macht.

Dennoch: Pohl will an diesem Vormittag nur über Pflege reden und schafft das in einem einstündigen Gespräch sogar, ohne ein einziges Mal die Migrationspolitik der Bundesregierung zu kritisieren.

Was will der Abgeordnete? „Wir müssen den Pflegeberuf attraktiver gestalten“, sagt er und hat diesen Satz nicht exklusiv. Auf 23 Seiten hat er aufgeschrieben, wie das aus seiner Sicht gelingen könnte. Ein Kernthema des Konzeptes: Pflegerinnen und Pfleger sollen früher in Rente gehen dürfen, als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für Frauen sieht das Konzept das 58. Lebensjahr, für Männer das 60. Lebensjahr als frühestmöglichen Renteneintritt ohne Abzüge vor. Die monatliche Rente solle dann nach Pohls Vorstellungen mindestens 1750 Euro betragen.

Und woher soll das Personal dann kommen, das jetzt bereits fehlt? Auf der einen Seite ist Pohl überzeugt, dass man Fachpersonal aus der Pflege, welches jetzt anderswo arbeitet, durch mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen zurückholen kann.

Darüber hinaus schlägt er vor, mittels eines Bundesprogramms auch Personen für den Pflegeberuf zu gewinnen, die infolge der Corona-Pandemie arbeitslos geworden sind. So solle dann ein garantierter Personaleinsatz von eins zu zehn – also eine Pflegekraft für zehn Heimbewohner – im Tagdienst und eins zu 20 im Nachtdienst gewährleistet werden. Pflegekräfte sollen nach dem Konzeptpapier mindestens 16 Euro pro Stunde verdienen.

In dem Papier, das dieser Zeitung vorliegt, geht es dem Anwalt aber auch um die betroffenen Familien. „Wertschätzung für unsere Alten“, heißt ein Flyer, den er dazu gerade verteilen lässt. Es brauche, sagt Pohl, zentrale Ansprechpartner für Familien, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen wollen. Die Einrichtung von sogenannten Pflegelotsen schwebt ihm vor – Ansprechpartner, die alle Fragen beantworten und beim Ausfüllen von Anträgen helfen kann. Wer das bezahlen soll? Pohl plädiert unter anderem dafür, bis 2045 einen Steuerzuschuss von 33 Prozent der Gesamtkosten festzuschreiben. Das fördere den Einstieg in die gesamtgesellschaftliche Solidarität.

Ende des Monats soll nach derzeitiger Planung der Sozialparteitag der AfD im nordrhein-westfälischen Kalkar stattfinden.

Dort will Pohl ausloten, inwieweit das Konzept innerhalb der Partei tragbar wäre – er jedenfalls versteht es als Diskussionsgrundlage für ein immer wichtiger werdendes Thema.