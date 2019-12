„Schule der Zukunft“ soll für 18 Millionen Euro in Weimar entstehen

Gut 15 Meter ragt der Fünfgeschosser in die Höhe. Dutzende Meter misst der Koloss in der Länge. Die rote Fassade ist verblichen. Obwohl das 20.000 Quadratmeter große Gelände weitläufig, mit seinem alten Baumbestand beinahe parkartig ist, dominiert der mächtige Riegel das Areal. Die ebenfalls in die Jahre gekommene Sporthalle wirkt im Gegensatz dazu beinahe zierlich.

Es sind Zeugen einer einst realexistierenden und inzwischen vergangenen Zeit. Und bald wird auch der DDR-Typenbau „Erfurt“ Geschichte sein. Auf dem Grundstück wird im Rahmen eines Projekts der Internationalen Bauausstellung (kurz Iba) eine „Schule der Zukunft“ entstehen. Eingereicht von der Stadt Weimar in Kooperation mit der Staatlichen Gemeinschaftsschule Weimar, der Bauhaus-Universität Weimar, dem Förderverein Jenaplanschule Weimar und den „Kulturagenten für kreative Schulen“ wurde es am 30. September 2014 als Projekt-Kandidat der Iba bestätigt.

Zurzeit werden in einem EU-weiten Verfahren die nächsten Planungsleistungen öffentlich ausgeschrieben. Ab 2021 sollen dann die Baumaßnahmen mit dem Abbruch des bestehenden Schulgebäudes beginnen.

18 Millionen Euro soll das Projektalles in allem kosten

Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich nach aktueller Kostenberechnung auf etwa 18 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt zu rund zwei Dritteln aus Landes- und zu einem Drittel aus Eigenmitteln der Stadt Weimar. Die Kosten für die Entwicklung wurden von der Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft getragen.

Das Herzstück des neuen Campus bilden die sogenannten Lernlofts. Das sind 400 Quadratmeter große Geschossebenen, die als ein großzügiger Raum konzipiert sind. „Durch ein vielschichtiges Flächenangebot und flexible Möblierung wird eine Bildungslandschaft geschaffen, die unterschiedliche Orte für individuelles Lernen oder in unterschiedlichen Gruppengrößen bietet“, erläutert Iba-Projektleiter Tobias Haag. Das Ganze wirke eher wie eine Werkstatt, also ein Ort, in dem aktiv Lernerfahrungen gesammelt würden und nicht nur passiv Wissen konsumiert werde.

Die Jenaplanschule in Oberweimar wird als Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) umfassend saniert. Foto: Elmar Otto

Je 75 Schüler und Mitarbeiter der Schule teilen sich eine Etage und können diese individuell nach ihren pädagogischen Bedürfnissen anpassen. Die Fläche wird ergänzt um einen Funktionskern mit Sanitäranlagen und Nebenräumen.

Je drei dieser „Lernlofts“ bilden ein Gebäude. Daraus entstehen ein Gemeinschaftshaus sowie zwei Lernhäuser. Die vorhandene Sporthalle wird modernisiert.

IBA-Projekt im Eiermannbau lockt internationale Gäste nach Apolda

Schwarzburger Schloss: Neue Empore im Corps de Logis

Freiraumgestaltung von Geras Neuer Mitte wird vorbereitet

Die künftigen Gebäude werden teils mit Blech verkleidet, sind mit zwölf Metern flacher als bisher und sollen sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Mit dem neuen Gewand vollzieht sich auch ein weiterer Wandel: vom Frontalunterricht zu einem projektorientierten Unterricht.

Planungsergebnisse sollen freizugänglich gemacht werden

Der oftmals bei derartigen Vorhaben in den Köpfen vieler Beteiligter manifestierte Bedenkenträger-Modus konnte offenbar erfolgreich durchbrochen werden. „Wir machen nicht wie immer, sondern wir machen mal anders“, sagt Barbara Pampe, Leiterin des Projektbereichs Pädagogische Architektur bei der Montag-Stiftung.

Nicht nur das Gebäude selbst steckt nach Angaben der Planer voller innovativer Ideen, sondern auch der Prozess. So sollen die Planungsergebnisse als Open-Source-Lizenz ähnlich wie zum Beispiel das Betriebssystem Linux frei zugänglich gemacht werden. So können andere Städte und Planer direkt auf dem erreichten Wissensstand aufbauen. Architekten denken sonst gerne in Urheberrechtsfragen. Das wurde hier mit aufgebrochen. Vier, fünf Architekten haben ihr Wissen beigesteuert.

Barbara Pampe, Leiterin des Projektbereichs pädagogische Architektur bei der Stiftung Montag, und IBA-Projektleiter Tobias Haag erläutern das Konzept des Neubaus der Jenaplanschule in Oberweimar. Foto: Elmar Otto

„All das geht weit über den klassischen Dialog zwischen Schulamt und Schulleitung hinaus“, sagt Pampe. Die Idee sei gewesen, alle zu beteiligen: Kinder, Eltern, Hausmeister, Erzieherinnen, Bauaufsicht und Grünflächenamt. Um anschließend ein Ergebnis zu haben, mit dem alle einverstanden sind. „Es ging darum, einen Qualitätsrahmen für Kommunen zu erstellen und gleichzeitig einen Planungsatlas für Planer“, so Pampe.

„Der Impuls kam daher, dass wir wussten, wir wachsen. Und wir werden eine Schule sein mit einer Kapazität am Ende von 860 Schülern. Herausgewachsen aus einer Schule von 240 Schülern“, sagt Schulleiterin Ilka Drewke. Ihr Team und sie sind stolz, den Entwicklungsprozess intensiv begleitet zu haben, und können die Umsetzung des Projekts kaum erwarten. Auf drei Standorte wird die Jenaplanschule schließlich verteilt sein.

380 Schüler sollen zum Iba-Präsentationsjahr 2023 ihren neuen Campus in Oberweimar in Besitz nehmen können. Ob das klappt? „Es muss“, sagt Iba-Mann Haag. „Ich kümmere mich sehr engagiert darum, dass alles fertig wird.“

Stadt und Land