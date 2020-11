IHK-Umfrage: Miese Stimmung in der Tourismusbranche

Nachdem Lockerungen der Corona-Regeln die prekäre Lage der Thüringer Tourismusbranche über die Sommermonate etwas milderten, trifft der aktuelle Lockdown die Branche mitten im Aufschwung. Das zeigen Ergebnisse der aktuellen Saisonumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen. Mit 15 von 200 möglichen Punkten befindet sich das Konjunkturklima der Reisebranche auf einem historischen Tiefpunkt. Büros und Veranstalter sind durch die hohe Zahl der Stornierungen und fehlenden Provisionen schwer getroffen. Sie hoffen nun, dass durch die Aussicht auf einen Impfstoff die Reiselust der Deutschen wieder geweckt wird und bald neue Buchungen erfolgen.

Eine große Unsicherheit ist auch in der Gastronomie zu beobachten. Der Konjunkturklimaindikator, der sich aus Lagebeurteilung und Erwartungen zusammensetzt, sank um 32,5 auf 74,7 Punkte. 34 Prozent der Befragten schätzten ihre aktuelle Lage als schlecht ein, 67 Prozent verzeichneten einen deutlichen Umsatzrückgang.

Im Beherbergungsgewerbe gaben 70 Prozent der Unternehmen an, von April bis September 2020 eine gute oder saisonübliche Geschäftslage zu haben. „Wir haben sehr viel in aufwendige Hygienekonzepte und Schutzmaßnahmen investiert. Jetzt mussten wir erneut schließen.“ Ausfälle, die sich nicht wieder aufholen lassen, so Marcel Gerber, Inhaber des Akzent Aktiv- & Vital-Hotels in Schmalkalden.

Die IHK Südthüringen verweist darauf, dass eine Unterstützung der Tourismuswirtschaft weiterhin zwingend nötig ist, um die Branche am Leben zu erhalten.