Immer mehr Rentner suchen Hilfe bei Thüringer Tafeln

Erfurt Die Tafeln in Thüringen dringen auf eine angemessene finanzielle Unterstützung des Landes. Zwar fließen die Lebensmittelspenden über die großen Supermarktketten und lokale Händler reichlich, doch die Logistik ihrer Verteilung werde zunehmend zu einer Herausforderung für die rund 1000 ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter im Land, konstatiert der Vorsitzende des Landesverbandes Thüringer Tafeln, Nico Schäfer.

Das beträfe nicht nur den Betrieb der Fahrzeuge und der 33 Ausgabestellen im Land. Allein für Transport, Lagerung und Umverteilung von Großspenden müssten jährlich rund 20.000 Euro aufgebracht werden. Geld, dass der Verband den Tafeln vor Ort in Rechnung stellen müsse.

„Wir nehmen Geld von denen, den geholfen werden soll“

Die Finanzieren sich jeweils zur Hälfte aus Spenden und aus dem Obolus, den die Empfänger entrichten. „Wir nehmen von jenen, denen wir eigentlich helfen wollen“, konstatiert der Verbandschef. „Sie haben einen großen Anteil daran, dass das System Tafeln überhaupt aufrecht gehalten werden kann.“ Es sei inakzeptabel, dass die Zuschüsse von Kommunen und Land in keinem Verhältnis dazu stehen.

Die Hilfestellung vor Ort schätzt der Verband als extrem unterschiedlich ein. Während Kommunen wie Saalfeld Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, müssten Tafeln anderenorts volle Mieten zahlen.

Zentrale Stelle für Großspenden nötig

Für eine effektivere Arbeit der Tafel sei zum Beispiel der Ausbau einer zentralen Stelle nötig, an der Großspenden angenommen und für die Fläche besser gemischt werden. Das sei aber nur möglich, wenn der laufende Betrieb finanziell verlässlich durch die öffentliche Hand abgesichert ist.

Eine Investition für die Zukunft, die dringlich ist. Derzeit nehmen nach Verbandsschätzungen pro Woche mindestens 17.000 Bedürftige in Thüringen die Hilfe der Tafeln in Anspruch. Mit steigender Tendenz, der Zuwachs betrage jährlich drei bis fünf Prozent. Auffällig: Unter den Bedürftigen sind immer mehr Rentner. Die Entwicklung werde sich verstetigen, weil jetzt zunehmend die Menschen in Rente gehen, deren Erwerbsbiografien in den Wendejahren gebrochen wurden und deren Altersbezüge entsprechend gering ausfallen.

