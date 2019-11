Was sagt ein Fraktionsvorsitzender, nachdem ihm ein Drittel seiner Abgeordneten das Misstrauen ausgesprochen hat? Wenn er Mike Mohring heißt, sagt er zum Beispiel: „Das ist angesichts der Stimmungslage der Partei ein plausibles Ergebnis.“

Der Mittwochnachmittag vor dem Sitzungssaal der CDU-Fraktion im Erfurter Landtag, der nach Bernhard Vogel benannt ist. Vier Stunden haben die 21 Abgeordneten debattiert, gestritten und abgestimmt. Nun steht Mohring im Licht der Kameras und sieht sehr müde aus.

Gerade ist er, der 2008 erstmals zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, nochmals in seinem Amt bestätigt worden. 14 Abgeordnete stimmten für ihn in geheimer Abstimmung, sieben gegen ihn. Das sind 66,6 Prozent Zustimmung – und 33,3 Prozent Ablehnung. Zudem ist Mohring nur für zwei Jahre gewählt, nicht für die gesamte Wahlperiode, wie er es zuletzt 2014 durchgesetzt hatte. Eine befristete Auftragsverlängerung also.

Die CDU wirkt orientierungslos

Aber Mohring wäre nicht seit fast 30 Jahren in der Politik, um dafür nicht die passende Einordnung parat zu haben. „Es war ja auch ein historisch schlechtes Wahlergebnis“, sagt er. „Da kann man gar nichts anderes erwarten.“

Zur Erinnerung: Bei der Landtagswahl am 27. Oktober hatte die CDU noch 21,8 Prozent der Zweitstimmen bekommen, das waren 11,7 Prozentpunkte weniger als zuvor. Die Partei, die immer die Nummer 1 im Land war, stellt jetzt nur noch die drittgrößte Fraktion, nach Linke und AfD.

Seitdem wirkt die CDU orientierungslos, einschließlich des Vorsitzenden. Nachdem er zuerst Gespräche mit der Linken über die Duldung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung zumindest nicht ausschloss, änderte er, als es heftige Gegenreaktionen gab, die Richtung. Nun ventilierte er das Modell einer CDU-geführten Minderheitsregierung mit SPD, Grünen und Liberalen.

In der Partei ging es währenddessen wild durcheinander. Der Eichsfelder Landrat Werner Henning forderte eine Koalition mit der Linken, Fraktionsvize Michael Heym verlangte Gespräche mit der AfD und wurde darin in einem Offenen Brief seines Abgeordnetenkollegen Jörg Kellner und weiteren 16 Parteifunktionären unterstützt.

Widerstand aus den Kreisverbänden

Natürlich, es gibt eine Beschlusslage von Landesvorstand und Landtagsfraktion, die Mohring nochmals wiederholt: „Es gibt keine Koalition mit Links, keine Koalition mit der AfD. Es gibt keine Kooperation mit Links, es gibt keine Kooperation mit der AfD. Es gibt auch keine Grauzonen dazwischen.“

Doch für viele, auch in der Partei, existiert genau diese Grauzone: Solange er sich eine Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt offenhält, solange nährt er den Vorwurf, dass er auf AfD-Stimmen bei der geheimen Wahl im Landtag spekuliert. Dies sieht offenbar auch etwa die Hälfte der Kreisvorsitzenden so, die sich nach Informationen dieser Zeitung weigerten, eine Solidaritätsadresse an Mohring zu unterzeichnen.

Doch auch am Mittwoch will der Vorsitzende nichts dazu sagen, ob er gegen Ramelow antritt. „Diese Frage steht überhaupt nicht an“, sagt er. Zuerst müsse das amtliche Endergebnis feststehen, damit er Gespräche mit SPD, FDP und Grünen führen könne. „Wir haben eine Idee, die wollen wir in der Mitte besprechen.“ Da gäbe es nichts zu mutmaßen, das sei „Klarheit bis zum letzten Komma“.

Attacke auf Bundespartei

Ansonsten will Mohring noch etwas Grundsätzliches sagen, und zwar zum Generalsekretär der Bundespartei, Paul Ziemiak, der die Forderungen nach einer Öffnung zur AfD als „irre“ bezeichnet hatte. „Die Mitglieder meiner Partei haben das Recht, ihre Meinung zu äußern“, sagt Mohring mit fester Stimme in die Kameras. „Niemand ist deshalb irre. Ich verwahre mich gegen diese respektlose Äußerung.“ Eine freiheitliche Partei müsse aushalten, dass es unterschiedliche Wortmeldungen gebe.

Es ist davon auszugehen, dass die Thüringer CDU noch so einiges auszuhalten haben wird.