Inflation: Deutschlands Verbraucher haben den Blues

Bundesregierung hebt Wachstumsprognose an

Berlin. Zwei von drei Konsumenten fühlen sich angesichts steigender Preise vom Staat allein gelassen. Doch dessen Möglichkeiten sind begrenzt.

Deutschland befindet sich seit drei Jahren in der Dauerkrise. Erst lähmte die Pandemie das Land, dann kam Russlands Überfall auf die Ukraine mit all seinen Konsequenzen für das hiesige Leben. Die Wirtschaft wächst nicht mehr. Die Preise steigen und steigen, wenn auch nicht mehr ganz so schnell wie noch vor einem Jahr.

Angesichts dieser Gemengelage verwundert es kaum, dass die Verbraucher in Deutschland hochgradig verunsichert und frustriert sind. Viele von ihnen sparen, wo sie nur können. Das geht häufig mit einem beträchtlichen Verlust an Lebensqualität einher. Und: Zwei Drittel der Konsumenten fühlen sich angesichts der hohen Inflation allein gelassen, wie aus einem aktuellen Report der Verbraucherzentralen hervorgeht.

Inflation: Der Staat mobilisiert viel Geld zur Entlastung

Der Politik sollten dies zu denken geben. Die Bundesregierung – sowohl die amtierende wie auch die vorherige – hat in den vergangenen Jahren Hunderte von Milliarden Euro mobilisiert, um die Auswirkungen der großen Krisen auf das Leben der Menschen zu mindern und einen Kollaps der Volkswirtschaft abzuwenden.

Allein die senkte im vergangenen Jahr die Steuern, stampfte Energiepreisbremsen aus dem Boden, machte Sprit und Nahverkehr billiger und zahlte beträchtliche Beträge direkt an die Bürger aus. Der Umstand, dass viele Verbraucher trotzdem frustriert sind, unterstreicht das Ausmaß der Krise.

Richtig ist allerdings auch, dass der Staat in Ausnahmesituationen wie diesen allenfalls die Not lindern kann. Er ist nicht in der Lage, die Bürger vor sämtlichen Schwierigkeiten zu bewahren. Das wäre zwar wünschenswert, überstiege aber selbst die finanziellen Möglichkeiten eines reichen Landes wie Deutschland.