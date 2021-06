Innenminister Maier: Schwere und zähe Beratungen zu Musterpolizeigesetz

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) nimmt an den dreitägigen Beratungen in Rust als 1. stellvertretender Vorsitzender der Innenministerkonferenz teil.

Erfurt/Rust. Heute beginnen die Beratungen der Innenminister – mit diesen Thüringer Initiativen: der Schutz von Kommunalpolitikern und der Pressefreiheit. Dagegen gestaltet sich die Einigung zum Musterpolizeigesetz zäh.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will in der kommenden Legislaturperiode in Thüringen die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes angehen – unabhängig davon, ob zwischen den Innenministern der Länder eine Einigung über ein Musterpolizeigesetz erfolgt. „Die unterschiedlichen, historisch gewachsenen Regelungsphilosophien der Länder erschweren die Einigung auf allgemeinverbindliche Regelungsvorschläge“, sagte Maier vor den an diesem Mittwoch in Rust (Baden-Württemberg) beginnenden Beratungen. Die Hochschule der Polizei werde aber „im Rahmen ihres Auftrags zur wissenschaftlichen Polizeiforschung die Entwicklung der Polizeigesetze des Bundes und der Länder weiter verfolgen“.

Die Innenminister sehen sich bei ihrer Tagung einem umfangreichen Programm gegenüber. Aus Thüringen werden zwei Themen besonders angestoßen – die zunehmenden Angriffe auf Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, aber auch die Frage, wie die Pressefreiheit besser geschützt werden kann.