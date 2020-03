Investitionspaket bringt Stadt und Kreis 39 Millionen

Mit dem Beschluss eines kommunalen Investitionspaketes im Thüringer Landtag kann die Stadt Weimar in den kommenden fünf Jahren mit 17,17 Millionen Euro zusätzlich rechnen. Für den Kreis Weimarer Land und seine Gemeinden sind fast 22 Millionen Euro vorgesehen. Maßstab für den Anteil der Kommunen und Kreise sind die Einwohnerzahlen. Dabei geht der Freistaat erstmals öffentlich davon aus, dass Weimar doch mehr als 65.000 Einwohner hat.



Noch in diesem Jahr erhält die Stadt fünf Millionen Euro zusätzlich. In den folgenden vier Jahren werden es jeweils etwas mehr als drei Millionen Euro zusätzlich sein. Im Weimarer Land entfallen von den 22 Millionen Euro rund 8,9 Millionen auf den Landkreis selbst: 2,8 Millionen Euro in diesem Jahr, jeweils 1,5 Millionen in den Jahren bis 2024. Rund 13 Millionen Euro werden nach vergleichbarem Schlüssel auf die Städte und Gemeinden des Weimarer Landes aufgeteilt. So kann beispielsweise Apolda mit insgesamt 3,43 Millionen Euro, Bad Berka mit 1,16 Millionen, Blankenhain mit 1,0 Millionen, Kranichfeld mit 521.000 Euro und Magdala mit 312.000 Euro bis 2024 rechnen.

Sobald Weimars Stadthaushalt 2020 genehmigt ist, will Oberbürgermeister Peter Kleine im April mit dem Stadtrat über einen Nachtragshaushalt reden, der zunächst die fünf Millionen für dieses Jahr betrifft. „Die Wünsche sind groß. Wir müssen aber die nutzbaren Kapazitäten beachten“, sagte er am Dienstag. Er wolle, dass sich viele Interessen in diesem Nachtrag wiederfinden. So denke er an den 2. Bauabschnitt im Mon Ami oder auch an zusätzliche Ersatzpflanzungen von Bäumen. Der Beschluss für den Nachtragshaushalt soll noch vor der Sommerpause fallen.

Im Weimarer Land kann sich die Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör (Linke) Investitionen in Zukunftsaufgaben wie Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz, Kultur und Mobilität vorstellen. Thomas Gottweiss und Mike Mohring (CDU) sprachen von der Sanierung von Schul- und Kindergärten, Straßenbau und seniorengerechtem Wohnen. Zudem sei nun der Weg frei, die Begleitprojekte in den Außenstandorten der Bundesgartenschau 2021 in Apolda, Kromsdorf und Ettersburg umzusetzen. Die Zuwendungen werden ab 31. März ausgereicht.