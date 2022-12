Iran löst Sittenpolizei auf: Nur ein „Ablenkungsmanöver“?

Iran: Stummer Protest von Schauspielerinnen ohne Kopftuch

Die iranische Schauspielerin Soheila Golestani führt in einem Video eine Protestaktion gegen die Regierung ihrer Heimat an. Gemeinsam mit weiteren Frauen posiert sie ohne Kopftuch stumm vor der Kamera, auch mehrere Männer nehmen an der Solidaritätsbekundung teil.

