Auch das Krankenhaus in Ashkelon wurde von einer Rakete getroffen. Mit viel Glück wurde niemand verletzt.

Vor Ort in Notaufnahme

Vor Ort in Notaufnahme Arzt in Israel: „Ich habe viel gesehen, aber solche Bilder…“

Tel Aviv. Im Krankenhaus in Ashkelon werden auch Hamas-Terroristen behandelt – vielen gefällt das nicht. Doch die Ärzte fühlen sich verpflichtet.

Neongelb, vollgetankt und jederzeit startbereit sind die mobilen Intensivstationen, die auf dem Parkplatz vor der Notaufnahme nur auf den Einsatzbefehl warten – im doppelten Sinne. Hier, im Barzilai-Krankenhaus in der südisraelischen Stadt Ashkelon, werden die verwundeten Soldaten der Bodenoffensive in Gaza versorgt werden, wenn sie denn beginnt. Nur zehn Kilometer entfernt von hier beginnt der Gazastreifen. Zehntausende Soldaten sind an der Grenze stationiert, jederzeit kann der Marschbefehl kommen. Niemand weiß, wann. Aber alle hier wissen: Es wird viel Blut fließen.